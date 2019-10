Soi nhan sắc bị nghi dao kéo của Văn Mai Hương

Sau khi Văn Mai Hương khoe giấy chứng nhận kết hôn, đại diện nữ ca sĩ xác nhận hôn lễ sẽ sớm được tổ chức. Nhắc đến Văn Mai Hương, ngoài chuyện tình cảm, nhan sắc của cô cũng được khán giả quan tâm. Kể từ khi ghi dấu ấn tại cuộc thi Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương bị đồn dao kéo bởi lẽ, khuôn mặt vốn to tròn của giọng ca “Nếu như anh đến” bỗng trở nên thon gọn theo thời gian. Văn Mai Hương phủ nhận tin đồn gọt mặt, độn cằm. Cô cho biết, gương mặt thon gọn hơn nhờ vào trang điểm, góc chụp và giảm cân. Năm 2015, Văn Mai Hương tâm sự dù cảm thấy không được vui trước những ý kiến trái chiều về nhan sắc nhưng cô không muốn giải thích thêm. Giọng ca "Nếu như anh đến" thay đổi nhiều so với hồi mới tham gia Vietnam Idol 2010. Văn Mai Hương từng bị mất điểm vì ăn mặc già so với tuổi và rườm rà. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, cô có phong cách ổn định. Nữ ca sĩ sinh năm 1994 biết cách phối đồ để trông trẻ trung, thanh lịch hơn cũng như khéo léo chọn kiểu tóc và trang điểm phù hợp. Văn Mai Hương lựa chọn phong cách gợi cảm trên sân khấu. Nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung sau nhiều năm bước vào showbiz. Văn Mai Hương có đường tình duyên lận đận trước khi khoe giấy chứng nhận kết hôn. Nữ ca sĩ từng hẹn hò ca sĩ Lê Hiếu và Gia Lộc - một chàng trai ngoài ngành giải trí. Cuối năm 2018, Văn Mai Hương tâm sự cô đã có bạn trai. Nữ ca sĩ khoe nửa kia tâm lý, luôn bên cạnh động viên và hiểu công việc của cô. Nhiều người tò mò danh tính bạn trai của Văn Mai Hương bởi nữ ca sĩ giữ kín thông tin. Mời quý độc giả xem video "Văn Mai Hương chia sẻ không chọn nổi bằng mọi giá". Nguồn VTC

