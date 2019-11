Tuyên phạt thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8 mang bầu

Ngày 1/11, Ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, Lào Cai cho biết, ngày 31/10, Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú tại huyện Bảo Thắng), nguyên là giáo viên công tác tại trường THCS số 2 Thượng Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai) về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Do bị hại còn nhỏ tuổi, do vậy Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên đã tổ chức xét xử kín. Bên cạnh đó, bị cáo Việt Anh phải bồi thường cho bị hại tiền bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và tiền tổn thất danh dự, nhân phẩm bị xâm hại, bù đắp tổn thất tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm là 39,9 triệu đồng.