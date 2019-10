Hậu trường học đường: Chân dung những ông thầy dâm ô phản cảm

1. Cựu hiệu trưởng dâm ô 9 nam sinh ở Phú Thọ nhận án 8 năm tù: Ngày 22/8, VKNSD tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung bị can Đinh Bằng My (58 tuổi) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh bắt tạm giam ông My theo quy định của pháp luật. (Ảnh : Giadinh.net) Theo kết luận điều tra ban đầu của công an huyện Thanh Sơn, trong khoảng thời gian cuối năm 2016 đến năm 2018, với vai trò là hiệu trưởng, ông Đinh Bằng My (SN 1961) đã nhiều nhần gọi các nam sinh của trường lên phòng làm việc với lý do hỏi thăm tình hình học tập, hỏi thăm tình hình gia đình hoặc nhắc nhở vi phạm. (Ảnh: Vietnamnet) Tại phòng làm việc, ông My đã yêu cầu các em học sinh nằm lên giường ngủ, cởi hết quần áo rồi dùng tay sàm sỡ, xâm hại các nam sinh, đồng thời yêu cầu các nam sinh có hành động ngược lại để thỏa mãn dục vọng cho mình. Mỗi lần như vậy, bị can này lại cho nạn nhân bánh kẹo hoặc tiền từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng. Điều đáng nói, trong số những em học sinh bị ông My dâm ô có em nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005. (Ảnh: Hải Ninh) Ngày 29/10, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My 3 năm 6 tháng tù đối với tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, 4 năm 6 tháng tù đối với tội “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” với tổng hình phạt là 8 năm tù giam. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại với số tiền từ 17 đến 20 triệu đồng/người. (Ảnh: Hải Ninh) 2. Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8: Tối 19/12/2018, sau khi nhậu tại trường, Hồ Trọng Đăng (SN 1983, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu ở huyện Đức Cơ,xã Ia Nan, huyện Đức, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy về nhà. Trên đường về, Đăng gặp cháu L. (SN 2005, học sinh lớp 8). Đăng vờ hỏi đường đến trung tâm y tế huyện rồi nhờ cháu L. đi cùng để chỉ đường. Khi cháu L không đồng ý, Đăng vẫn chở ra khu đất trống, dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu L. Đến ngày 14/10, TAND tỉnh Gia Lai xử sơ thẩm tuyên phạt Đăng 8 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. (Ảnh: Baogialai) 3. Thầy giáo xâm hại tình dục nữ sinh: Ngày 21/4, công an xã Thượng Hà,huyện Bảo Yên, Lào Cai nhận được tin báo của người thân nữ sinh H.T.H (14 tuổi, trú tại địa bàn, hiện đang là học sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà) tố cáo về việc bị thầy giáo Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên), là giáo viên dạy tin học tại trường) xâm hại tình dục. (Ảnh: Zing) Sau đó, ngày 25/4, công an huyện Bảo Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Việt Anh về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 145 Bộ luật hình sự. 4. Thầy giáo dâm ô với nhiều học sinh tiểu học trong tiết dạy: Ngày 12/4, phụ huynh học sinh có tố cáo đến trường Tiểu học Tân Xuân 2 (xã Tân Xuân,huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) việc thầy Lê Minh Hải (29 tuổi, giáo viên dạy vẽ, nhạc các lớp 1,2,3 tại trường) có hành vi dâm ô đối với con của mình. Sau khi làm việc với Ban giám hiệu, thầy Hải thừa nhận có hành vi sờ vào vùng kín của 5 nữ sinh trong khi dạy học, trong đó có 2 em bị thầy thực hiện nhiều lần. Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai còn dâm ô đối với một số em học sinh khác. Sau đó, 4 học sinh đã được đi trưng cầu giám định pháp y. (Ảnh: Zing) Ngày 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can với Lê Minh Hải (29 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Tân Xuân 2) để điều tra tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. (Ảnh: Zing) 5. Thầy giao tiểu học dâm ô nhiều học sinh lớp 5: Ngày 1/3, sau khi uống rượu xong, thầy Dương Trọng M. (giáo chủ nhiệm lớp 5 Trường Tiểu học Tiên Sơn, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)tham gia phụ đạo ngoài giờ cho học sinh và có những hành động: véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông học sinh. Sau đó, phụ huynh học sinh lớp 5A rằng thầy M. đã có hành vi xâm hại tình dục với hàng loạt cháu bé của lớp. Sự việc sau đó đã được phản ánh đến cơ quan chức năng địa phương. Đến, 4/3, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang có văn bản yêu cầu Trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên đình chỉ thầy giáo bị “tố” dâm ô 13 nữ sinh lớp 5.

1. Cựu hiệu trưởng dâm ô 9 nam sinh ở Phú Thọ nhận án 8 năm tù: Ngày 22/8, VKNSD tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung bị can Đinh Bằng My (58 tuổi) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh bắt tạm giam ông My theo quy định của pháp luật. (Ảnh : Giadinh.net) Theo kết luận điều tra ban đầu của công an huyện Thanh Sơn, trong khoảng thời gian cuối năm 2016 đến năm 2018, với vai trò là hiệu trưởng, ông Đinh Bằng My (SN 1961) đã nhiều nhần gọi các nam sinh của trường lên phòng làm việc với lý do hỏi thăm tình hình học tập, hỏi thăm tình hình gia đình hoặc nhắc nhở vi phạm. (Ảnh: Vietnamnet) Tại phòng làm việc, ông My đã yêu cầu các em học sinh nằm lên giường ngủ, cởi hết quần áo rồi dùng tay sàm sỡ, xâm hại các nam sinh, đồng thời yêu cầu các nam sinh có hành động ngược lại để thỏa mãn dục vọng cho mình. Mỗi lần như vậy, bị can này lại cho nạn nhân bánh kẹo hoặc tiền từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng. Điều đáng nói, trong số những em học sinh bị ông My dâm ô có em nhỏ tuổi nhất sinh năm 2005. (Ảnh: Hải Ninh) Ngày 29/10, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt bị cáo Đinh Bằng My 3 năm 6 tháng tù đối với tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, 4 năm 6 tháng tù đối với tội “Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” với tổng hình phạt là 8 năm tù giam. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại với số tiền từ 17 đến 20 triệu đồng/người. (Ảnh: Hải Ninh) 2. Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 8: Tối 19/12/2018, sau khi nhậu tại trường, Hồ Trọng Đăng (SN 1983, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu ở huyện Đức Cơ,xã Ia Nan, huyện Đức, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy về nhà. Trên đường về, Đăng gặp cháu L. (SN 2005, học sinh lớp 8). Đăng vờ hỏi đường đến trung tâm y tế huyện rồi nhờ cháu L. đi cùng để chỉ đường. Khi cháu L không đồng ý, Đăng vẫn chở ra khu đất trống, dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu L. Đến ngày 14/10, TAND tỉnh Gia Lai xử sơ thẩm tuyên phạt Đăng 8 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. (Ảnh: Baogialai) 3. Thầy giáo xâm hại tình dục nữ sinh: Ngày 21/4, công an xã Thượng Hà,huyện Bảo Yên, Lào Cai nhận được tin báo của người thân nữ sinh H.T.H (14 tuổi, trú tại địa bàn, hiện đang là học sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà) tố cáo về việc bị thầy giáo Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên), là giáo viên dạy tin học tại trường) xâm hại tình dục. (Ảnh: Zing) Sau đó, ngày 25/4, công an huyện Bảo Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Việt Anh về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 145 Bộ luật hình sự. 4. Thầy giáo dâm ô với nhiều học sinh tiểu học trong tiết dạy: Ngày 12/4, phụ huynh học sinh có tố cáo đến trường Tiểu học Tân Xuân 2 (xã Tân Xuân,huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) việc thầy Lê Minh Hải (29 tuổi, giáo viên dạy vẽ, nhạc các lớp 1,2,3 tại trường) có hành vi dâm ô đối với con của mình. Sau khi làm việc với Ban giám hiệu, thầy Hải thừa nhận có hành vi sờ vào vùng kín của 5 nữ sinh trong khi dạy học, trong đó có 2 em bị thầy thực hiện nhiều lần. Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai còn dâm ô đối với một số em học sinh khác. Sau đó, 4 học sinh đã được đi trưng cầu giám định pháp y. (Ảnh: Zing) Ngày 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can với Lê Minh Hải (29 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Tân Xuân 2) để điều tra tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. (Ảnh: Zing) 5. Thầy giao tiểu học dâm ô nhiều học sinh lớp 5: Ngày 1/3, sau khi uống rượu xong, thầy Dương Trọng M. (giáo chủ nhiệm lớp 5 Trường Tiểu học Tiên Sơn, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)tham gia phụ đạo ngoài giờ cho học sinh và có những hành động: véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông học sinh. Sau đó, phụ huynh học sinh lớp 5A rằng thầy M. đã có hành vi xâm hại tình dục với hàng loạt cháu bé của lớp. Sự việc sau đó đã được phản ánh đến cơ quan chức năng địa phương. Đến, 4/3, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang có văn bản yêu cầu Trường tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên đình chỉ thầy giáo bị “tố” dâm ô 13 nữ sinh lớp 5.