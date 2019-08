Tuyên án dê già 63 tuổi sờ ngực bé gái 7 tuổi

(Kiến Thức) - Hành vi dâm ô bé gái 7 tuổi của An đã bị camera an ninh ghi lại. Bị can này đã bị tòa tuyên phạt 2 năm tù giam.

Ngày 26/8, TAND quận Bình Tân (TP HCM) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Ngọc An (sinh năm 1956, ngụ quận Bình Tân) 2 năm tù về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo An là nguy hiểm cho xã hội. Tình hình xâm hại trẻ em đang được xã hội đặc biệt quan tâm. Bị hại trong vụ án mới chỉ có 7 tuổi nên cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Ngọc An 2 năm tù giam.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 20h ngày 12/5, sau khi đánh bida, An đi bộ vào một hẻm nhà xưởng trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân tìm bạn thì gặp cháu K. đi bộ một mình từ trong nhà xưởng ra văn phòng.

An kêu cháu K. lại rồi ngồi xuống bậc thềm trước cửa văn phòng. Khi cháu đến thì An hỏi có biết người tên Hòa không nhưng bé nói không biết. Lúc này, An nảy sinh ý định hôn cháu K. nên túm áo nạn nhân kéo vào lòng, để bé ngồi trên đùi mình.

An dùng tay ôm ngang hông cháu K., sờ vào đùi, mặt và vùng ngực cháu bé. Sau đó, ông ta dùng tay phải giữ cổ của nạn nhân., kéo đầu cháu bé sát lại và hôn vào miệng nạn nhân.

Cháu K. vùng ra thì An tiếp tục dùng tay giữ chặt cằm của cháu và kéo lại gần để hôn vào miệng. Sau đó cháu bé né ra nhưng An vẫn định hôn tiếp.

Ngô Ngọc An tại cơ quan công an.

Lúc này, một công nhân làm thuê ở xưởng cơ khí đi ngang qua phát hiện nên An buông cháu K. ra và bỏ đi thì bị người nhà bé gái giữ lại và báo Công an phường Bình Trị Đông A. Sau đó, vụ việc được Công an quận Bình Tân thụ lý điều tra. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, VKSND quận Bình Tân đã ký quyết định bắt tạm giam đối với bị can An. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án thì cũng chính VKSND quận Bình Tân ký lệnh cho bị can này tại ngoại.

Lý do là, VKSND quận Bình Tân cho rằng trong quá trình điều tra, An thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc bị can An được tại ngoại đã gây bức xúc trong dư luận. Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đã có văn bản đề nghị TAND quận Bình Tân thực hiện thủ tục tạm giam đối với bị can này để đảm bảo việc xét xử và phòng ngừa chung.

Đơn đề nghị tạm giam bị cáo Ngô Ngọc An.

Hội bảo vệ quyền trẻ em cho rằng hành vi của Ngô Ngọc An cần được tạm giam trong quá trình truy tố và xét xử về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi", theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự.

Theo Hội, tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em là một vấn nạn gây bức xúc lớn trong cả nước. Trong vụ án này, bị hại là một bé gái mới 7 tuổi. Từ đó, Hội bảo vệ quyền trẻ em yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân tạm giam bị can Ngô Ngọc An trong quá trình điều tra.

Theo đơn vị này, khi VKSND quận Bình Tân chuyển hồ sơ qua tòa án đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú đối với An là không phù hợp với việc đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

"Cơ quan điều tra cần tạm giam bị can để đảm bảo việc xét xử cũng như phòng ngừa chung cho xã hội", trong đơn viết.