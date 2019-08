Quay clip quan hệ làm kỷ niệm, nhiều cô gái thành nô lệ tình dục

1. Ép tình cũ làm nô lệ tình dục trong 2 năm: Chị Đinh Thị Thu H. (SN 1981, trú tại tổ 1, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) đã làm đơn tố cáo gửi Công an quận Long Biên về việc bị tình cũ ép “quan hệ” gần 2 năm. Năm 2001 chị H. từng kết hôn nhưng đến năm 2009 thì đổ vỡ. Con gái chung của chị với chồng cũ về ở với mẹ. Năm 2015, trong một lần đi ăn sáng, chị H. có gặp một người đàn ông tên Võ Minh Đức (SN 1975, trú tại tổ 6, phường Sài Đồng, quận Long Biên rồi nhắn tin qua lại với nhau, đi chơi, ăn uống và quan hệ tình dục. Thời gian đầu mới quen, Đức đối xử rất tình cảm và chị H. không quan tâm, để ý tìm hiểu về nhân thân, hoàn cảnh gia đình của Đức (Ảnh: Mẹ chị H. đang bị ung thư). Khi phát hiện ra Đức đã có vợ con, chị H. đề nghị dừng mối quan hệ lại. Đức sau đó đã tìm mọi cách dọa dẫm, ép H. phải đi cùng vào nhà nghỉ. Đầu năm 2017 đến cuối năm 2018, chị H. liên tục phải đi cùng Võ Minh Đức. “Đức dọa sẽ cho tôi mất việc, sẽ đổ chất thải vào nhà tôi. Thậm chí có lần liên lạc không được, Đức ra tận nhà tôi dọa đánh cả hàng xóm nếu tôi không ra gặp và đi với hắn. Còn chuyện gây rối ở cơ quan nơi tôi làm việc thì đã xảy ra nhiều lần. Hắn từng đến ngồi lên bàn làm việc, gọi điện chửi bới, đe dọa sếp của tôi”, chị H. run run kể lại. Cũng theo chị H. kể, Đức từng đổ chất thải trước nhà cấp trên của chị H. trên phố Trần Bình Trọng để gây áp lực ép chị H. mất việc. Vào cuối tháng 12/2016, sau khi ép chị H. vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, Đức đã dùng camera quay trộm lại cảnh “nóng” rồi dùng chính hình ảnh đó để khống chế chị H. “Hắn dọa sẽ cho tôi nổi tiếng cả nước, dọa sẽ phát tán clip ở trường con tôi học, ở nơi tôi sống... Thực tế đã có lần Đức cắt ảnh nóng trong clip gửi cho con tôi, khi đó con tôi mới 14 tuổi, khiến cháu khóc rất nhiều... Tất cả những việc này con tôi đều trình báo cho công an”, chị H cho hay. Không thể chịu đựng được cảnh bị ép làm nô lệ tình dục, chị H đã từng phản kháng lại mạnh mẽ nhưng rồi bị Đức đánh ngất (Ảnh: Những hóa đơn chuyển phát mà chị H. đã gửi đơn kêu cứu các cơ quan chức năng). Đỉnh điểm, Đức còn dọa sẽ cho con gái của chị H. sa vào tệ nạn, thậm chí đe dọa sẽ quan hệ tình dục với cháu trước mặt chị H. “Ai ở hoàn cảnh của tôi mới hiểu. Mẹ tôi ốm hắn cũng không tha, suốt ngày ra chửi bới. Con tôi đi học hắn theo dõi và còn biết hay chơi với ai. Hắn khoe chơi với cả công an, quan hệ rất rộng" - người phụ nữ sinh năm 1981 chia sẻ. "Tôi chỉ mong về lại được cuộc sống bình thường. Gã đàn ông đó sẽ buông tha cho gia đình tôi. Cũng mong pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh". Vừa qua, công an quận Long Biên đã bắt Võ Minh Đức để làm rõ về hành vi đánh bạc. 2. Quay lại clip quan hệ đe dọa bạn gái cũ: Ngày 5/10/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang thụ lý đơn tố cáo của P.T.T.H (sinh năm 1996, trú TDP Trà Long 1, phường Ba Ngòi, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa). Cô gái đã đến Công an TP.Cam Ranh trình báo về việc mình bị Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 1995, trú thôn Hòa Bình, xã Cam Phước Đông, TP.Cam Ranh) hiếp dâm (Ảnh minh họa). Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Cam Ranh tiến hành xác minh, được biết trước đây P.T.T.H có quan hệ tình cảm và quan hệ tình dục với Nguyễn Quốc Thái, sau đó H. đã chia tay với Thái. Ngày 28/9/2016, Thái hăm dọa và ép H quan hệ tình dục với mình, nếu không Thái sẽ nói cho mọi người biết việc quan hệ của Thái với H. Do sợ Thái nói ra nên H đã đồng ý, khi cả hai đang quan hệ tình dục thì Thái quay clip lại (Ảnh minh họa). Đến ngày 30/9/2016, Thái đã sử dụng clip quay được để ép H phải tiếp tục quan hệ tình dục. Với thủ đoạn như trên, ngày 2/10, Thái tiếp tục ép H quan hệ tình dục và lại quay cảnh quan hệ giữa Thái với H. Sau khi bị ép quan hệ tình dục, H đã trực tiếp đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Cam Ranh tố cáo Thái. Tại Công an TP.Cam Ranh, Thái thừa nhận toàn bộ hành vi dùng clip để ép H quan hệ tình dục với mình nhiều lần (Ảnh minh họa). 3. Chuốc rượu say, ép thiếu nữ quan hệ rồi quay clip: Tháng 12 năm 2013, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Thanh Định (SN 1992, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, tạm trú tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm) để làm rõ hành vi hiếp dâm đối với chị Nguyễn Thị Th. (SN 1993, hiện đang là sinh viên thuê trọ tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội). Tối 20/11/2013, Định đưa chị Th. đi ăn ốc và uống rượu. Lợi dụng Th. say, Định đưa cô gái về phòng trọ của cô này rồi quan hệ tình dục, lấy điện thoại quay lại. Sau đó, Định gọi điện, nhắn tin đe dọa nếu chị Th. có ý định bỏ trốn hay cãi cự không đáp ứng nhu cầu thì hắn sẽ tung ảnh và clip lên mạng cho mọi người xem. Không thể chịu đựng được cảnh bị làm nhục, chị Th. đã quyết định tố cáo Ngô Thanh Định đến cơ quan công an. Đồn Công an số 18, huyện Từ Liêm đã bắt Ngô Thanh Định. Tại cơ quan công an, Ngô Thanh Định đã thừa nhận hành vi của mình (Ảnh minh họa). 4. Nữ sinh đại học bị bắt cóc, ép làm nô lệ tình dục: Ngày 30/5/2017, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Ngô Văn Hiếu (SN 1993, ở Bắc Giang) 7 năm tù tội Hiếp dâm; 3 tháng tù tội bắt giữ người trái phép. Theo bản án sơ thẩm, Hiếu từng có quan hệ tình cảm với nữ sinh tên Y. từ năm 2010. Trong thời gian yêu nhau, hai người đã quan hệ tình dục nhiều lần. Đến khoảng đầu năm 2014, chị Y. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Hiếu nhưng anh ta không đồng ý (Ảnh minh họa). Cuối năm 2015, cô sinh viên có thai với Hiếu. Hiếu nói với cô sinh viên, anh ta đã đặt máy quay cảnh hai người quan hệ tình dục, nếu chia tay, Hiếu sẽ đăng tải clip lên mạng internet. Dù có thai với Hiếu, nhưng bản thân Y. và gia đình không muốn Y. và Hiếu kết hôn nên cô sinh viên đã đi phá thai (Ảnh minh họa). Sau nhiều lần ép Y. làm nô lệ tình dục, ngày 10/5, thay vì đưa Y. về nhà như đã hứa, Hiếu chở cô gái xuống Quảng Ninh với mục đích sẽ đưa sang Trung Quốc và tiếp tục giao cấu ngoài ý muốn của nạn nhân. Ngày 11/5, được hai bên gia đình khuyên nhủ, Hiếu đưa cô gái về quê. Chiều hôm đó, Y. đã đến công an trình báo sự việc. Hai ngày sau Hiếu bị bắt (Ảnh minh họa). 5. Quay lén cảnh ân ái ép người yêu cũ quan hệ: Ngày 16/12, công an TP Hà Nội đã bắt Đào Văn Cường (SN 1987, ở Trần Phú, Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá, tạm trú ở xóm 6A Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) (Ảnh minh họa). Trước đó, Cường có quan hệ tình cảm với chị Y (SN 1987, ở Hà Đông, Hà Nội). Đến tháng 2/2011, Cường và chị Y chấm dứt quan hệ. Sau đó Cường mời chị Y đến nơi ở xóm 6A, Cổ Nhuế, Từ Liêm và quan hệ tình dục với chị Y. rồi lén quay cảnh quan hệ tình dục và đe doạ đưa lên mạng bôi nhọ danh dự, khủng bố tinh thần, ép chị Y phải quan hệ tình dục với Cường nhiều lần (Ảnh minh họa). 6. Ép người yêu cũ cho quan hệ rồi tống tiền: Ngày 1/8/2019, Viện KSND thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã phê chuẩn khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Công T. (SN 1954, trú tại P. Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Từ tháng 7/2018, T. và chị P.T.H (SN 1976, trú tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) có quan hệ tình cảm. Sau đó, giữa 2 người nhiều lần quan hệ thân mật và T. đã quay lại một đoạn clip để làm kỷ niệm (Ảnh minh họa). Tháng 6/2019, chị H. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với T. Tuy nhiên, T. không đồng ý và đe dọa sẽ gửi đoạn clip thân mật giữa 2 người cho gia đình của chị H. Một tháng sau đó, chị T. mong muốn T. xóa đoạn video nên hẹn gặp T. Lúc này, T. yêu cầu chị H. cho quan hệ tình dục lần cuối và đưa 3 triệu đồng (Ảnh minh họa). Ngày 22/7, tại nhà nghỉ H.S (thuộc phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa), khi đang nhận 3 triệu đồng và chuẩn bị giao cấu với chị H., T. bị lực lượng công an bắt quả tang (Ảnh minh họa).

