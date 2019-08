Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Gia đình mời luật sư, nói gì?

Cụ thể, gia đình bé trai 6 tuổi Lê Hoàng Long (6 tuổi, học sinh trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên ô tô) đã mời luật sư Vũ Gia Trưởng và Phạm Hương Giang (Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải - Đoàn Luật sư TP Hà Nội) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Theo đó, luật sư được cơ quan điều tra cấp thông báo đăng ký người bảo vệ quyền lợi cho bị hại và đã cùng với gia đình cháu Long làm việc với Công an quận Cầu Giấy.

Luật sư Vũ Gia Trưởng cho biết, quan điểm của gia đình là đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé, để làm căn cứ xem xét trách nhiệm của những người liên quan, nhằm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trường Gateway.

Theo thông tin đăng tải trước đó, sáng 6/8, ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) là nhân viên lái xe hợp đồng với Công ty TNHH vận tải Ngân Hà đưa đón học sinh của trường tiểu học quốc tế Gateway điều khiển ô tô mang biển số 29B-069.56 từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, ở tổ 28 phường Dịch Vọng, là nhân viên đưa đón học sinh của trường tiểu học quốc tế Gateway) để đi đón học sinh đến trường học.

Sau đó, hai người này đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu Long (bé trai tử vong). Khi đưa học sinh đến trường, tài xế và cô phụ trách không kiểm tra xe nên không biết còn bé trai trên xe. Đến 15h30 cùng ngày ông Phiến đến bãi gửi xe điều khiển xe đến trường Tiểu học Gateway đón học sinh .

Khi bà Quy đưa các học sinh ra cổng để lên xe thì không thấy cháu Long, sau đó, cháu Long được phát hiện nằm ngửa dưới sàn sau ghế lái.

Ngày 7/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định Khởi tố vụ án Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự. Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu Long tử vong sau đó bàn giao thi thể cháu cho gia đình về quê an táng.

