Nghi án bé gái bị cậu ruột xâm hại đến mang thai: Công an vào cuộc

(Kiến Thức) - Công an quận 1 (TP HCM) và Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ nghi án bé gái 14 tuổi tố bị cậu ruột xâm hại mang thai gần 6 tháng.

Ngày 23/6, Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM cho biết đã lập hồ sơ, bàn giao vụ việc bé gái 14 tuổi (quê huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị xâm hại đến mang thai gần 6 tháng.

BV Từ Dũ tiếp nhận điều trị cho bé gái 14 tuổi nghi bị xâm hại. Em này đến bệnh viện phụ sản Từ Dũ (BVPS Từ Dũ, địa chỉ đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để chấm dứt thai kỳ.

Kết quả siêu âm cho thấy bé gái mang thai khoảng 25 tuần tuổi. Trong lúc được các nhân viên y tế tư vấn, bé gái tỏ ra hoảng loạn, khóc thét. Được sự trấn an của người thân, bé đã kể lại việc bị cậu ruột xâm hại. Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc, nhân viên y tế BV Từ Dũ đã báo lãnh đạo và trình báo công an địa phương. Theo thông tin ban đầu, tối 21/6, trực ban Công an phường Nguyễn Cư Trinh tiếp nhận tin báo của BV Từ Dũ về trường hợp một bệnh nhân là bé gái 14 tuổi (quê huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) được người thân đưa đến bệnh viện để chấm dứt thai kỳ.