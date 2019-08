Lái xe biển xanh say xỉn tát CSGT Thanh Hóa: Ai giao xe cho tài xế mượn?

(Kiến Thức) - Chiếc xe ô tô biển xanh 31A-6407 do người đàn ông điều khiển say rượu, tát CSGT tại Thanh Hóa được xác định là xe của Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam chứ không phải xe mua lại như lời khai ban đầu.

Tin tức từ Đội CSGT-Trật tự Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã lập biên bản tạm giữ 7 ngày chiếc ô tô biển số xanh 31A-6407 do ông Trần Lâm Bình (SN 1968, trú tại TP Hà Nội) điều khiển với biểu hiện say xỉn, lăng mạ, tát CSGT tại Thanh Hóa.



Trước đó, ngày 17/8, ông Trần Lâm Bình là người điều khiển xe ô tô biển số xanh 31A-6407 vào cây xăng tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) có biểu hiện say xỉn, đứng tiểu bậy ngay trước cửa hàng cây xăng. Khi bị lực lượng CSGT đang xử lý tai nạn gần đó lại nhắc nhở thì lái xe bất ngờ lăng mạ, chửi bới, tát vào mặt một chiến sĩ CSGT.

Ông Trần Lâm Bình người điều khiển xe ô tô biển số xanh 31A-6407 có biểu hiện say xỉn đã có hành vi thóa mạ, tát CSGT khi bị nhắc nhở tè bậy.

Được biết, sau khi đưa về trụ sở Công an huyện Quảng Xương, qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế có nồng độ cồn 0,433/mg/1l khí thở vượt ngưỡng cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và không có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông.

Thông tin ban đầu từ tài xế, chiếc xe đã được bán cho tư nhân nhưng chưa kịp làm thủ tục đăng ký lại biển.

Tuy nhiên, tra cứu từ thông tin từ hệ thống Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô biển xanh 31A-6407 có chủ sở hữu là Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (ở số 51 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chiếc xe này được đăng kiểm tại Trung tâm 2903S vào ngày 14/6/2019, còn hạn kiểm định đến ngày 13/12/2019.

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phản hồi thông tin và cho biết, chiếc xe biển xanh trên đã thanh lý. Hiện đang thuộc sở hữu của Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam.

Tòa nhà trụ sở Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam.

Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam xác nhận ông Trần Lâm Bình không phải cán bộ hay nhân viên của trung tâm.

Ngày 16/8, chiếc xe bị hỏng nên lãnh đạo trung tâm có nhờ ông Bình đem đi sửa do có quen biết từ trước.

Theo thông tin trên website của Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam, ông Hà Hữu Đức đang là Giám đốc trung tâm.

Bức xúc về vấn đề này, luật sư Nghiêm Quang Vinh – Giám đốc công Luật TNHH Nghiêm Quang (đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm của đơn vị quan lý chiếc xe ô tô công (xe biển xanh 31A-6407), cụ thể là lãnh đạo Trung tâm lưu trữ và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam khi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tự ý giao xe cho người không phải biên chế, cán bộ của trung tâm.

Nhiều ý kiến dư luận cũng bày tỏ phẫn nộ khi xem clip tài xế xe biển xanh say xỉn tát CSGT Thanh Hóa . Anh Nguyễn Văn Tạ (TP Thanh Hóa) cho biết: "Cần phải xử lý nghiêm đối với tài xế điều khiển ô tô biển xanh gây rối trật tự, thậm chí có lời nói, hành động chống đối lại lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Đây là sự mượn danh trắng trợn, ý 'quền thế ức hiếp' người khác. Ở đây là lực lượng CSGT đang thi hành công vụ còn bị như vậy, thử hỏi nếu xảy ra va chạm với người dân thì tài xế Bình sẽ mượn uy xe biển xanh để đe nẹt, dọa dẫm thế nào?"



Anh Nguyễn Quốc Huy (Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ: "Luật quản lý tài sản công đã rõ, không thể tùy tiện giao tài sản như vậy được. Trách nhiệm trong vụ việc này nằm ở người lãnh đạo, phải xử lý thật nghiêm. Nếu như ông Bình lái xe ra đường gây tai nạn, hoặc dùng phương tiện để lợi dụng làm những việc phạm pháp như chở hàng cấm thì sẽ ra sao?"

Hiện Đội CSGT-Trật tự sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ để đưa ra hướng xử lý theo quy định của pháp luật.