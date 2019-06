Thái Bình: Nghi vấn nữ sinh đến truyền nước, chủ tiệm thuốc xâm hại tình dục

Người dân xã Song Lãng, huyện Vũ Thư (Thái Bình) đang bàn tán xôn xao và bất bình trước sự việc nữ sinh H. (SN 2004, trú tại địa phương), vừa thi đỗ cấp 3, bị chủ cửa hàng bán thuốc tây xâm hại tình dục khi nạn nhân đi cùng người thân đến truyền nước tại cửa hàng.

Thông tin với báo chí, ông Đào Xuân Hợp - Chủ tịch UBND xã Song Lãng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân làm đơn trình báo chính quyền xã cùng công an địa phương tiến hành xác minh. Đồng thời, xã Song Lãng báo cáo vụ việc lên Công an huyện Vũ Thư thụ lý giải quyết và tối 17/6, đối tượng tên là Lợi (cùng xã) đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Ảnh minh họa

Theo tìm hiểu, đối tượng Lợi là người địa phương khác, lấy vợ tại xã Song Lãng và đã có 2 con. Lợi làm chủ tiệm thuốc tây tại địa phương cho đến khi xảy ra vụ việc.