Giải cứu thiếu niên đạp xe ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp

Tối 24/9, một thiếu niên biểu hiện không bình thường đạp xe ngược chiều từ cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ sang phía quận Đông Anh và tiếp tục đi ngược chiều trên làn đường cao tốc Võ Nguyên Giáp, hướng sân bay Nội Bài. Hành vi này gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời giải cứu nam thiếu niên đi ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 15, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng cử một tổ công tác xác minh xử lý vụ việc. Khoảng 19h45, tổ công tác do thiếu tá Ngô Tuấn Nam, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 15 đã tìm được cháu bé có đặc điểm như người dân mô tả đang đi ngược chiều làn ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp , khu vực cầu vượt sông Thiếp, cách cầu Nhật Tân khoảng 4km.



Tổ công tác đã chủ động dừng phương tiện, đưa cháu bé vào khu vực an toàn. Lúc này, cháu bé có biểu hiện không bình thường, không nhớ địa chỉ gia đình… Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã chủ động liên hệ công an phường, công an quận Tây Hồ, huyện Đông Anh và biết được có một gia đình cũng đang thông báo tìm con đi khỏi nhà từ 17h cùng ngày (24/9).

Ngay sau đó, ông Doãn Công Vỹ (sinh năm 1968 ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) khi nhận được tin báo đã có mặt tại chốt công tác đón con về. Ông Vỹ cho biết, cháu Doãn Minh Trí (sinh năm 2007 là con trai ông Vỹ) không bình thường về nhận thức. Vào chiều cùng ngày có lấy xe đạp đi xung quanh nhà.

Khi gia đình không để ý cháu đã đạp xe một mạch, qua cầu Nhật Tân sang huyện Đông Anh theo hướng ngược chiều. Sau khi không tìm thấy cháu Trí, gia đình ông Vỹ đã nhờ cộng đồng mạng và công an địa bàn tìm giúp. Đón con về từ tổ công tác, ông Vỹ bày tỏ sự cảm kích trước trách nhiệm và tấm lòng tận tụy chủ động tìm việc, chủ động giúp người dân của lực lượng công an Thủ đô.