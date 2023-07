Triệu tập người đàn ông cầm dao tấn công hàng xóm ở Hà Nội

Ngày 25/7, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã triệu tập ông N.X.H (57 tuổi, trú tại TP Hà Nội) để làm rõ hành vi cầm dao xông vào nhà hàng xóm rồi tấn công ở chung cư The Light, phường Trung Văn. Sáng cùng ngày, tổ công tác của Công an quận Nam Từ Liêm đã đến chung cư The Light để mời ông H về trụ sở làm việc.

Hình ảnh anh L. bị hàng xóm dùng dao xông vào nhà tấn công.

Trước đó, ngày 24/7, trên mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông ở căn hộ chung cư cùng với 4-5 cháu bé ăn sáng thì bất ngờ bị người đàn ông vô cớ cầm dao chạy vào tấn công. Theo anh H.Q.L (người đăng tải bài viết), anh và gia đình sống ở tầng 6, tòa B, chung cư The Light. Sáng 21/7, khi con trai tranh ghế ngồi với em, anh đã nói to với con. Sau đó, anh đi ra cửa thì bất ngờ bị một người đàn ông khoảng 60 tuổi cầm dao lao vào đâm trực diện.

Anh H.Q.L viết: "Người đàn ông phòng bên mang dao nhọn dài khoảng 30cm chạy vào nhà tôi đâm trực diện. May mắn, tôi đã phản ứng kịp thời. Sự việc xảy ra khiến gia đình chúng tôi rất hoang mang nên phải đưa các cháu nhỏ về quê để đề phòng tình huống xấu xảy ra vì người đàn ông này vẫn đang có mặt ở căn hộ liền cạnh gia đình". Ngay sau đó, sự việc cũng đã được thông báo lên cơ quan chức năng. Theo anh L, trước đây gia đình anh cũng bị người này chửi bới, đe dọa.

Liên quan đến vụ việc, bà Hà Thị Minh Thanh - Trưởng ban quản lý tòa nhà chung cư The Light xác nhận, sáng 21/7, ban quản lý nhận được thông tin phản ánh của anh L. và đề nghị được trích xuất camera. Người đàn ông gây ra vụ việc bị giữ tại phường, nhưng sau đó được bảo lãnh về. Hiện tại, người này đang sinh sống tại căn hộ của mình và vẫn đi ra khỏi nhà.

Theo bà Thanh, người đàn ông này ở một mình, không có vợ con. Hiện, đơn vị phân công một bảo vệ tại khu vực xảy ra vụ việc để đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân.