Bình Định: Loạt dự án BĐS ven biển “sốt ảo” rồi bỏ hoang

Nằm ở vùng lõi trung tâm của Khu Kinh tế Nhơn Hội, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội được xem là sở hữu vị trí đắc địa khi nằm liền kề những khu du lịch nổi tiếng tại Bình Định như Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Sẹo, Bãi Trung Lương… Chính vì vậy, một thời, tại đây xuất hiện tình trạng "sốt đất", thông tin tiếp thị, rao bán ngập tràn trên khắp các kênh. Rất đông nhà đầu tư, cò đất, nhân viên các sàn giao dịch bất động sản khắp nơi trên cả nước lũ lượt kéo về khu vực này. Từng đoàn ô tô nườm nượp đưa khách đi xem đất, "chốt giá" bất kể ngày nào trong tuần, gây ra nhiều cơn "sốt ảo". Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, với tổng diện tích khoảng 600ha, được chia thành nhiều phân khu. Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt trúng đấu giá và trở thành nhà đầu tư dự án phát triển đô thị phân khu số 2, 4, 9. Tại đây, chủ đầu tư đã hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật khu đất dự án và rao bán thành công hàng ngàn lô đất nền. Nhơn Hội New City từng được giới thiệu sở hữu quỹ đất vàng ven biển trên bán đảo Phương Mai, là dự án tiên phong tại Quy Nhơn quy hoạch theo mô hình khu đô thị phức hợp đa công năng, đa tiện ích, định hướng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng - mua sắm - thương mại - vui chơi giải trí bất tận xuyên suốt ngày đêm. Phân khu 9 - Kỳ Co Gateway được giới bất động sản ca ngợi, toạ lạc tại vị trí cửa ngõ vào "Thiên đường Maldives của Việt Nam", sở hữu chuỗi tiện ích hiện đại phục vụ sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế – du lịch, là động lực phát triển của khu kinh tế trọng điểm miền Trung. Được tô vẽ với nhiều viễn cảnh đẹp trong tương lai, nhưng cho đến nay, sau gần 2 năm bàn giao sổ đỏ cho khách hàng thì Nhơn Hội New City vẫn chưa rõ hình hài. Đã có hàng ngàn sổ đỏ được cấp, nhưng chưa có một người dân nào đến xin phép xây dựng nhà ở, mục đích mua bán chủ yếu là đầu cơ, kinh doanh bất động sản. Đối diện với Kỳ Co Gateway là phân khu 8 và phân khu 5 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tình hình cũng chẳng khá hơn. Năm 2022, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá hàng trăm lô đất tại phân khu số 5 và số 8 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội với giá khởi điểm dao động từ khoảng 15,1 triệu đồng/m2 đến gần 35,8 triệu đồng/m2. Tại các phân khu này, hạ tầng cũng đã cơ bản hoàn thiện, chỉ vắng bóng người ở. Một nhân viên môi giới bất động sản tên D. cho biết, cách đây vài năm, đất nền khu vực Kỳ Co Quy Nhơn này rất "sốt", mỗi ngày sàn giao dịch bất động sản của anh "chốt đơn" cả chục lô. Hầu hết khách mua đất nền ven biển Quy Nhơn là dân ngoại tỉnh, chủ yếu từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng... Họ mua để đầu tư, chứ không phải để ở. "Nhiều người mua liền một lúc vài lô để "lướt sóng" kiếm lời. Ai cũng nghĩ đất nền ven biển Quy Nhơn sẽ lên gấp đôi, gấp ba trong thời gian ngắn.", D. kể về thời đất "sốt xình xịch". Thế nhưng, sau nhiều lần "sốt ảo", hiện trạng Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội vẫn chỉ là các ô đất trống liền kề. Hàng ngàn lô đất tiền tỷ ven biển vẫn đang bỏ hoang giữa mênh mông cát trắng.

