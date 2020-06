Kẻ “ngáo đá” cầm dao tấn công công an, uy hiếp người dân

(Kiến Thức) - Công an TP Hải Dương vừa khống chế một đối tượng nghi ngáo đá cầm dao tấn công người dân và công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 4h sáng ngày 9/6, đối tượng Tăng Bá Hưng (SN 1980, trú tại xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) có biểu hiện “ngáo đá” đang cầm dao uy hiếp vợ chồng anh Nguyễn Kim Long (SN 1988) trú tại phường Ngọc Châu (TP Hải Dương).



Lợi dụng đối tượng sơ hở, vợ chồng anh Long đã chốt cửa tầng 2 và trốn được ra ngoài. Lúc đó, Tăng Bá Hưng tay vẫn không rời dao, cố thủ trong nhà rồi đập phá đồ đạc.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Châu đã báo cáo lên Công an TP Hải Dương để xin tăng cường và chỉ đạo.

Đối tượng Tăng Bá Hưng bị lực lượng công an khống chế.

Lãnh đạo Công an TP Hải Dương cùng hàng chục cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cơ động đã trực tiếp xuống hiện trường để lên phương án khống chế đối tượng, bảo vệ an toàn cho người dân. Tại đây, lực lượng công an đã liên tục thuyết phục, kêu gọi, vận động đối tượng bỏ hung khí nhưng Hưng không hợp tác.

Đáng chú ý, hơn 6h cùng ngày, đối tượng Tăng Bá Hưng bất ngờ thoát ra khỏi nhà anh Long theo hướng cửa chính. Trên tay đối tượng cầm 2 con dao nhằm thẳng lực lượng công an tấn công. Sau đó, Hưng tiếp tục cầm dao bỏ chạy đến ngõ 72 đường Đinh Lưu Kim thì bị công an tiếp cận, chặn đầu.

Tại đây, Hưng đã vung dao chém về phía cán bộ CSGT Bùi Hữu Bảo và chém nhiều nhát về phía một lãnh đạo công an thành phố Hải Dương đang tham gia truy bắt đối tượng. Trước tình thế trên, các trinh sát đã nhanh chóng dùng lá chắn (công cụ hỗ trợ) để đỡ được những lần vung dao của kẻ ngáo đá.

Sau chống trả, Hưng chạy tiếp khoảng 300m và xông vào nhà bà Nguyễn Thị Hương, SN 1973, địa chỉ ở 20/353 đường Nguyễn Hữu Cầu (phường Ngọc Châu, TP Hải Dương). Lúc này, gia đình bà Hương đang có 3 người già trong nhà. Cơ quan chức năng đã bảo vệ người dân di tán an toàn trước sự tấn công điên cuồng của Hưng.

Đồ đạc nhà dân bị đối tượng Hưng đập phá khi cố thủ.

Thời điểm này, đối tượng Hưng vẫn ngoan cố, cầm chặt dao cố thủ trong nhà bà Hương. Thậm chí, đối tượng còn lên gác lửng của ngôi nhà tiếp cận bàn thờ và ôm lấy bát hương để chống trả lực lượng công an. Khi được kêu gọi hạ hung khí để xuống dưới, Hưng lại liên tục yêu cầu cơ quan công an lập biên bản.

Lực lượng công an đã phải dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế bắt giữ đối tượng Tăng Bá Hưng để đảm bảo an toàn cho người dân khi khu vực xảy ra sự việc nằm sát trường học. Qua xét nghiệm nhanh, đối tượng Hưng dương tính với ma túy đá.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngáo đá, mối nguy chưa có cách xử lý triệt để