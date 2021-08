Tin nóng 28/7: Ăn trộm bưởi, nam thanh niên bị chủ vườn chém chết

Ăn trộm bưởi, nam thanh niên bị chủ vườn chém chết: Khi trộm bưởi, anh Đ.K.D.N (21 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) bị chủ vườn là ông Nguyễn Quang Vĩnh (63 tuổi trú huyện Nghĩa Hành) phát hiện dùng rựa chém tử vong. Ngày 28/8, Vĩnh bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt tạm giam. Tháo đầu đạn, chủ quán cà phê tử vong tại chỗ: Trưa 28/8, Sau giờ nghỉ trưa, chủ quán cà phê là ông Lê Minh (SN 1966, trú TP Pleiku, Gia Lai) đưa đầu đạn ra sau nhà tháo để lấy phế liệu thì đầu đạn phát nổ khiến người này tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, rất nhiều vỏ đạn cỡ lớn đã được tháo chất thành đống bên tường nhà. Cứu vợ rơi xuống giếng, chồng và hai hàng xóm tử vong: Ngày 28/8, UBND huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) cho biết, chị Trần Thị Nguyệt Thảo (ngụ xã Lộc Hưng) đi ra giếng của gia đình múc nước thì bị trượt chân ngã xuống giếng. Lúc này, chồng là Huỳnh Hoàng Như (49 tuổi) và 2 người hàng xóm Vũ Hoàng Sơn (39 tuổi); Trần Ngọc Ẩn (59 tuổi) ra cứu khiến cả 3 tử vong. Tụ tập ăn nhậu trong lúc giãn cách còn cầm dao chém Trưởng Công an xã: Bị nhắc nhở vì vi phạm quy định giãn cách, Danh Bé Em (SN 1990, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) không chấp hành mà còn cầm dao tấn công thiếu tá Phạm Hoàng An - Trưởng Công an xã Nam Yên. Ngày 28/8, Em bị Công an huyện An Biên tạm giữ. Giả Công an thông chốt kiểm dịch để đi đòi nợ: Để được qua chốt kiểm dịch tiện cho việc đi đòi nợ, Hoàng Anh Tú (20 tuổi, ngụ TP HCM) mang trang phục Công an nhân dân với quân hàm thượng úy. Tại chốt kiểm dịch ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương tú bị phát hiện giả Công an. Đang đánh cá ngoài biển, 2 ngư dân bị điện giật tử vong: Ngày 28/8, anh Trần Văn T. (SN 2000) và Trần Văn L. (SN 1989, cùng trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) từ trên tàu to xuống thuyền nhỏ để bơi ra biển dụ cá vào lưới. Lúc này, trên thuyền nhỏ có máy phát điện, khi đang xuống lưới thì bị điện giật chết. Giả danh công an Cục cảnh sát điều tra lừa tiền người xin việc: Trong quá trình quen biết với nạn nhân, Lê Minh Tùng (SN 1975, trú TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) giới thiệu làm ở Cục CSĐT tội phạm về ma túy có khả năng xin việc cho con trai bà X. Sau khi nhận tiền, Tùng đã không giữ đúng lời hứa. Ngày 28/8, Tùng bị Công an TP. Cẩm Phả bắt giữ. Truy nã nữ giám đốc lừa bán hàng chục lô đất nền: Nguyễn Thị Thu Hà (SN1979, Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà) đưa ra thông tin không đúng sự thật về pháp lý dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam thị trấn Long Điền Hà (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) chuyển nhượng trái phép quyền sử dụng đất cho nhiều người để chiếm đoạt hơn 7,6 tỷ đồng. Ngày 28/8, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truy nã Hà. >>>> Xem thêm video: Người phụ nữ bị chồng chém gục trên đường. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

