Trà Leng lại bị sạt lở, 14 nhà dân bị cuốn trôi

Sáng 7/11, lãnh đạo xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trận sạt lở kèm lũ quét làm 14 nhà dân bị vùi lấp, một điểm trường ở thôn 2 xã Trà Leng cũng bị sập hoàn toàn.



Rất may do chính quyền kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra vụ sạt lở. Do đó, không gây thiệt hại về người.

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 6/11, trên địa bàn Nam Trà My xuất hiện mưa lớn khiến mực nước sông Leng dâng cao, chảy xiết gây sạt lở nghiêm trọng và cuốn trôi một số nhà dân ở địa phương.

Mưa lớn khiến lũ trên sông Leng dâng cao gây sạt lở. Ảnh: QNO

Đến thời điểm này, mặc dù mưa đã dần ngớt nhưng có đến 14 ngôi nhà người dân ở nóc Tăk Đoàn (thôn 2, xã Trà Leng) cùng một điểm trường bị sạt lở nặng phía taluy âm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết, chính quyền địa phương đang cử lực lượng vào hiện trường sạt lở để kiểm tra, thống kê thiệt hại.

Trước đó, ngày 28/10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, từng xảy ra sạt lở núi kinh hoàng làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp. Đến thời điểm hiện tại, 9 thi thể đã được tìm thấy, 13 người còn lại vẫn đang mất tích. Cùng thời điểm, tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) cũng xảy ra xảy lở núi làm 8 người tử vong và 12 người khác bị thương.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thôn 1, xã Trà Leng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Diễn biến vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3