Sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam: Tìm thấy 16 thi thể, sẽ đưa trực thăng tìm

Thông tin mới nhất vụ sạt lở vùi lấp 53 người ở Quảng Nam, sáng 29/10, lực lượng cứu hộ còn cách vị trí sạt lở tại xã Trà Leng khoảng 30km. Trong khi chờ lực lượng công binh khắc phục sạt lở, mở đường, với khối lượng đất đá ước tính lên tới hàng nghìn mét khối, bộ phận hậu cần, y tế tạm thời rút về Ban CHQS huyện Bắc Trà My triển khai công tác bảo đảm, phục vụ cho lực lượng cứu hộ.



Sáng cùng ngày, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường cho biết, đến sáng 29/10, t ới 9h sáng nay, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã tìm kiếm, đưa ra khỏi hiện trường sạt lở 8 nạn nhân ở xã Trà Tân.

Đến 10h30 sáng nay địa phương đã tìm được 8 thi thể trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Như vậy đến thời điểm này đã có 16 thi thể vụ sạt lở đất vùi lấp 53 người được tìm thấy.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại hiện trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biế, có 2 gia đình bỏ chạy kịp khỏi vụ sạt lở và thoát chết, số nhân khẩu hiện chưa xác định. Nếu thông tin này là chính xác thì khả năng số người thiệt mạng trong vụ này sẽ giảm xuống.

Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung công tác tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở núi xảy ra tối 28/10, tại làng Ông Đề, xã Trà Leng (Nam Trà My). Vụ sạt lở này có 45 người của 11 hộ gia đình bị vùi lấp, trong đó có thông tin cho biết có cả gia đình ông Lê Hoàng Việt, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng.

Sáng cùng ngày, chỉ đạo tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định tình hình rất phức tạp. Đồng thời yêu cầu các lực lượng tập trung với phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt nòng cốt là lực lượng vũ trang, huy động vật tư, thiết bị cần thiết để khai thông đường, đến sớm nhất nơi sạt lở đất để cứu đồng bào - những người bị nạn đang rất cần chúng ta.

Nhấn mạnh “Phải tìm kiếm những người mất tích, cứu những người còn sống sót” - Phó thủ tướng lưu ý nhiệm vụ này rất cấp bách, các lực lượng cần tập trung cao độ và đặc biệt đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

9h sáng ngày 29/10, Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại thị trấn Trà My (Bắc Trà My) tiếp tục triển khai các phương án tiếp cận hiện trường. Một khả năng được tính tới là lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận bằng đường sông, qua địa phận xã Trà Bui (Bắc Trà My) để đến hiện trường.

Tại hiện trường Phó Thủ tướng đã gọi điện báo cáo với Thủ tướng về tình hình tại đây, Phó Thủ tướng cho biết con đường đi vào hiện trường rất trắc trở, nhiều điểm sạt lở. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Tư lệnh Quân khu 5, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đang tập trung chỉ đạo thông đường vào hiện trường.

Bản đồ tiếp cận vị trí vụ sạt lở của lực lượng quân sự.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời động viên đến lực lượng cứu nạn, đề nghị tập trung tất cả khả năng để có thể tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5, trình bày phương án tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Ông cho biết lực lượng hành quân từ 1h sáng nhưng đến nay chỉ giải phóng được những điểm có cây gãy đổ. Theo báo cáo của lực lượng tại hiện trường, tuyến đường này hiện có 5 điểm sạt lở, đã giải phóng được 3 điểm và còn 2 điểm chưa thông - đều là hai điểm sạt lở lớn.

Phương án của Quân khu 5 được Tư lệnh Nguyễn Long Cáng báo cáo trước hết là phối hợp với địa phương để thông đường, sau đó đi bộ vào khu bà con đang ở, vì ôtô không đi được. Ông khẳng định lực lượng quân đội trong quá trình tìm cứu cứu hộ, cứu nạn đều được huấn luyện đảm bảo an toàn.

“Quá trình di chuyển chúng tôi có sự hiệp đồng chặt chẽ. Chỗ nào nghi ngờ nguy hiểm là dừng kiểm tra xong mới di chuyển để đảm bảo an toàn cho lực lượng”, Tư lệnh Quân khu 5 nói và cho biết ở thôn 1, xã Trà Leng hiện chưa có lực lượng cứu hộ đến, chỉ có nguời địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp cận nhanh nhất hiện trường. Trường hợp chưa đưa được máy móc vào tìm kiếm thì cử lực lượng quân đội, công binh vào trước, tìm kiếm thủ công. Cùng với đó, nghiên cứu phương án đưa máy bay trực thăng vào ứng cứu.

Trước đó, ngay sau cuộc họp khẩn với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My, đêm 28/10, lãnh đạo UBND tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích.

Lực lượng cứu hộ mở đường vào hiện trường.

Ngay trong đêm 28/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575, Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng, khẩn trương cơ động, từng bước tiếp cận hiện trường.

Rạng sáng cùng ngày, các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, địa phương, các ngành liên quan đã tìm cách tiếp cận 2 vị trí sạt lở tại Trà Leng và Trà Vân (Nam Trà My), vùi lấp 53 người và đã tìm cách tiếp cận vị trí sạt lở.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5, cho biết, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu lực lượng công binh sử dụng cơ giới phải nhanh chóng mở đường sớm nhất có thể. Đồng thời phải làm sao vừa cứu người dân vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Khó nhất trong việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng hôm 28/10, đó chính là có rất nhiều điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My lên và từ trung tâm huyện Nam Trà My xuống.

Hiện hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My tiến hành xử lý điểm sạt lở trên quốc lộ 40B (khu vực gần thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc, Bắc Trà My). Tiếp đó, lực lượng công binh Quân khu 5 sẽ tiếp ứng, mở đường để các lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường.

