TP HCM: Liên tiếp xảy ra án mạng tại quận Bình Tân

(Kiến Thức) - Khi Công an quận Bình Tân đang khám xét hiện trường vụ nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự tử trong nhà nghỉ ở P. Bình Trị Đông B thì lại thêm một vụ án mạng khác xảy ra tại P.Tân Tạo A.

Theo đó, vụ án mạng xảy ra vào sáng 7/5, tại tiệm game bắn cá trên đường Trần Đại Nghĩa (P.Tân Tạo A, quận Bình Tân) khiến một người tử vong.

Công an khám nghiệm vụ án mạng xảy ra trên P.Tân Tạo A.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, một thanh niên tên Trọng (chưa rõ lai lịch) đang ngồi chơi game bắn cá tại một cơ sở kinh doanh game trên.

Đến khoảng 2h sáng cùng ngày, Trần Trường Giang (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú TP.HCM) đi lại ngồi xem Trọng chơi game bắn cá. Một lúc sau, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nhau, Giang dùng nón bảo hiểm đánh Trọng.

Lúc này, Trọng lấy dao thủ sẵn trong người đâm trúng Giang khiến anh này nằm gục. Gây án xong, Trọng nhanh chân rời khỏi quán, bỏ đi đâu không rõ.

Thấy Giang nằm gục bên vũng máu, nhiều người xung quanh đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Giang đã tử vong khoảng 4h sáng cùng ngày.

Nhận tin báo, lực lượng công an phường phối hợp các đội nghiệp vụ Công an quận Bình Tân, xuống hiện trường điều tra truy xét.

Trước đó, tối 6/5, Lê Minh Tuấn (SN 1989, quê Bình Phước) cùng bạn gái T.B.T. (SN 1996, quê Sóc Trăng) đến thuê phòng tại khách sạn A.N tại đường Tên Lửa, P.Bình Trị Đông B.

Vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ A.N trước đó.

Đến 20h cùng ngày, cả hai nảy sinh mâu thuẫn lớn tiếng. Nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì Tuấn bất ngờ khóa trái cửa lại và đe dọa giết chị T.



Ngay lập tức, lễ tân đã gọi điện trình báo công an địa phương. Tuy nhiên, khi Công an quận Bình Tân có mặt thì chị T. đã tử vong còn Tuấn đang thoi thóp nên được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được các cơ quan chức năng nhận định có thể do mâu thuẫn tình cảm nên Tuấn đã ra tay sát hại người tình.

Hiện cơ quan công an vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ 2 vụ án mạng trên.