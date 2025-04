Hỗ trợ bé trai 5 tuổi đạp xe đi lạc về với gia đình

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 27/4, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội do Trung tá Trần Duy Hưng làm Tổ trưởng, làm nhiệm vụ bảo đảm Trật tự, an toàn giao thông trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) đã phát hiện một bé trai khoảng 5 tuổi đạp xe một mình trên đường, vừa đi vừa khóc.

Gia đình vui mừng đón cháu T. tại cơ quan Công an. Nhận thấy cháu bé có dấu hiệu đi lạc, Tổ công tác lập tức tiếp cận, hỏi han. Cháu chỉ cho biết tên là T, tuy nhiên do còn nhỏ tuổi nên không nhớ địa chỉ nhà cũng như số điện thoại người thân. Trước tình huống này, Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời đưa cháu về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 2 để trấn an tinh thần, chăm sóc và tìm cách liên hệ với gia đình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 20h30 cùng ngày, CSGT đã xác minh được thông tin người thân của cháu bé và liên hệ với gia đình. Tại trụ sở Công an, anh Nguyễn Đăng K. (sinh năm 1979, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), là bố của cháu bé, cho biết cháu N.Đ.T. (sinh ngày 17/8/2019) trong lúc đạp xe đi chơi đã bị lạc. Gia đình và người thân chia nhau đi tìm nhưng không có kết quả, rất may khi nhận được tin báo từ lực lượng CSGT, anh đã lập tức đến đón con. Vui mừng khi nhận lại con an toàn, anh Nguyễn Đăng K. đã viết thư cảm ơn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Đường bộ số 2. Trong thư, anh bày tỏ: “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí rất nhiều. Mong các đồng chí mạnh khỏe, công tác tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí luôn là chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân, xứng đáng với nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó…”. >>> Xem thêm video: Các siêu thị đồng loạt giảm giá để hỗ trợ người dân sau bão