TP HCM: Nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự tử trong nhà nghỉ

(Kiến Thức) - Đến rạng sáng nay (7/5), Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM vẫn dăng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong xảy ra tại khách sạn A.N nằm trên đường Tên Lửa (P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân).