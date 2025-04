Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, cả nước có 14 người tử vong vì TNGT

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 38 người. So với ngày nghỉ đầu năm 2024 giảm 42 vụ, giảm 21 người chết, giảm 27 người bị thương. Lực lượng CSGT đã xử lý 8.706 trường hợp; tạm giữ 43 xe ô tô, 1.883 xe mô tô, 125 phương tiện khác; tước 368 giấy phép lái xe các loại; trong đó vi phạm nồng độ cồn 1.482 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.437 trường hợp; ma túy 5 trường hợp...

Ảnh minh họa.

Cũng trong ngày 30/4, nhiều thông tin phản ánh tình trạng giao thông tại các đô thị lớn và tuyến đường trọng điểm diễn biến phức tạp do lượng người dân đổ về quê và đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4.

Tại Hà Nội, từ rạng sáng, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ , đường Vành đai 3 trên cao, cầu Thanh Trì đã xảy ra ùn tắc kéo dài. Đặc biệt, đoạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có thời điểm ùn tắc gần 7km. Đến khoảng 7h sáng, giao thông tại các tuyến đường vành đai và trục chính vẫn tê liệt, kéo dài nhiều giờ. Tình trạng ùn tắc kéo dài từ chiều 29 đến rạng sáng 30/4, với đường Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch - Pháp Vân đến 1 giờ 30 vẫn xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Còn tại TP HCM, chiều 29/4, một vụ tai nạn xảy ra tại TP Thủ Đức khi một ô tô bán tải tông hàng loạt xe máy đang dừng trước chung cư trên đường Đặng Văn Bi. Rất may không có thương vong về người, nhưng nhiều xe máy bị hư hỏng nặng.

Khoảng 19h ngày 29/4, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Cổ Động, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi hai nam thanh niên đi xe máy đâm vào xe tự chế kéo sắt cây, khiến cả hai tử vong.

Tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh: Từ 16-22h ngày 29/4, tại các cửa ngõ ra vào và các tuyến cao tốc như: Pháp Vân, Cầu Giẽ; Giải Phóng, Giáp Bát, QL1, Vành Đai 3; Nội Bài, đường dẫn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai... lưu lượng phương tiện tăng đột biến, di chuyển chậm. CSGT đã điều khiển giao thông, phân luồng, sẵn sàng giải quyết ùn tắc giao thông.

Ở TP HCM và các địa phương giáp ranh, người dân tham gia sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dẫn đến lưu lượng phương tiện tại khu vực cầu Rạch Miễu đông, di chuyển chậm. Lực lượng CSGT các địa phương điều tiết, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ghi nhận tín hiệu tích cực về an toàn giao thông với số vụ tai nạn, người chết và bị thương giảm sâu so với năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của các chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cũng như ý thức của người dân. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng cao phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ, tình trạng ùn tắc giao thông đã xảy ra tại các tuyến cửa ngõ, vành đai và cao tốc trọng điểm của Hà Nội và TP HCM.