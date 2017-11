Tình tiết mới, nóng vụ chiến sĩ công an mất tích bí ẩn

Liên quan tới vụ một chiến sĩ công an mất tích bí ẩn trên đường tới đơn vị nhận công tác, sáng nay 6/11, theo nguồn tin từ gia đình chiến sĩ Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) thì họ nhận được nhiều cuộc gọi lạ yêu cầu nộp tiền chuộc mới chịu thả anh Phúc.

"Một ngày họ điện thoại cho vợ chồng tôi không biết bao nhiêu lần, yêu cầu đem 1.500USD đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi sẽ trả con cho tôi. Nhưng khi tôi yêu cầu được nghe giọng nói hoặc hình ảnh của Phúc thì họ bảo cứ làm theo đề nghị của họ, nếu không sẽ xử Phúc", Tuổi Trẻ dẫn lời cha của anh Phúc.

Cũng theo gia đình chiến sĩ mất tích, người đàn ông lạ gọi điện từ Campuchia nói rằng, anh Phúc cùng với 2 người bạn sang Campuchia. Tại một sòng bạc, trong khi hai người bạn đang "đỏ đen", Phúc ngồi uống cà phê. Bị thua bài, không có tiền trả, hai người bạn của Phúc bỏ trốn nên họ đành "bắt" Phúc để làm con tin.

Anh Lê Hoàng Phúc đã mất tích suốt 1 tháng qua.

Về phía cơ quan chức năng, đại tá Nguyễn Minh Ngọc - phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng- cho biết đang tích cực kiểm tra trường hợp anh Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) bị mất tích.

Trước đó, theo lời kể của bà Phạm Thị Út Em (ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) là mẹ của chiến sĩ công an bị mất tích, ngày 30/9, Phúc gọi điện thoại báo tin ngày 2/10 trường trao bằng tốt nghiệp nên ngày 5/10 sẽ bay từ Hà Nội về Cần Thơ, sau đó sẽ đến Công an tỉnh Sóc Trăng làm thủ tục nhận công tác.

Đến khoảng 20h tối 5/10, Phúc gọi điện về cho bà nói đã về đến Cần Thơ và xin ở lại nhà người bạn học cũ, sáng mai về sớm. Đến 5h sáng 6/10, sợ con ngủ quên nên bố Phúc gọi điện nhắc điện thoại nhưng không liên lạc được.

Sau nhiều lần không gọi được, gia đình tổ chức đi tìm nhưng cũng không có thông tin gì về Phúc, gia đình bà Út Em đã thông báo tới cơ quan công an để phối hợp tìm kiếm.