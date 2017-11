Thiệt hại “khủng khiếp” do bão Damrey: Các con số tăng chóng mặt

Thông tin mới nhất về thiệt hại do bão 12 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa tiếp tục công bố những con số thiệt hại do bão số 12 (bão Damrey). Theo đó, con số thiệt hại do bão Damrey tiếp tục tăng lên.



Cụ thể, báo cáo của các địa phương và các Bộ, ngành, tình hình thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ gây ra cho thấy, đã có 44 người chết, tăng 17 người so với báo cáo nhanh ngày 04/11 (Quảng Ngãi: 04 người; Bình Định: 03 người; Phú Yên: 01 người; Khánh Hòa: 27 người; Lâm Đồng: 03 người; Kon Tum: 01 người; Đắk Lắk: 01 người và 04 người do sự cố tàu vận tải). Hiện vẫn còn 19 người mất tích.

Bão số 12 đã làm 1.358 nhà bị sập đổ, 114.866 nhà tốc mái, hư hỏng. Tàu cá bị chìm, hư hỏng là 1.286 tàu (Đà Nẵng: 04 tàu; Quảng Ngãi: 03 tàu; Bình Định: 19 tàu; Phú Yên: 119 tàu; Khánh Hòa: 1.141 tàu).

Thông tin về sự cố tàu vận tải tại vùng biển Bình Định: Có 10 tàu/101 thuyền viên bị chìm, hư hỏng trên khu vực phao số 0, Cảng Quy Nhơn (riêng tàu Thanh Hải 18 hiện chưa xác định được số thuyền viên). Hiện đã cứu vớt được 88 người, 04 người chết và 09 người mất tích (số người chết và mất tích đã được cập nhật ở phần trên).

Sự cố tàu vận tải và du lịch tại vùng biển Khánh Hòa: một tàu vận tải/04 thuyền viên bị chìm, hiện cả 04 thuyền viên đã được cứu vớt; một tàu du lịch bị mắc cạn (trên tàu không có người).

Bão số 12 khiến 5.296 ha lúa, 14.849 ha rau màu bị ngập, thiệt hại. Hơn 24.000 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản bị ảnh hưởng, thiệt hại. Ngoài ra, bão cũng khiến sạt lở mái thượng lưu đập của 02 hồ chứa Đá Bàn và Tiên Du thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Trong 02 ngày 4 và 5/11 trên địa bàn xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam đã xảy ra mưa lớn làm vỡ tràn xả lũ hồ Nước Rôn, hồ có dung tích 1,1 triệu m3. Kích thước tràn cao 21,5m, dài 111m, diện tích lưu vực 5,25km2. Ủy ban nhân dân huyện đã di dời 250 hộ dân xã Trà Dương, không có thiệt hại về người.

Liên quan tình hình thiệt hại về giao thông, báo cáo cũng cho biết:

- Tỉnh Phú Yên: Các tuyến Quốc lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông, hiện đã thông xe; Tỉnh lộ: Tuyến ĐT.642, ĐT.644 và tuyến đường Phước Tân đi Bãi Ngà hiện vẫn còn nhiều vị trí bị ngập, sạt lở, giao thông chia cắt.

- Tỉnh Khánh Hòa: Các tuyến Quốc lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông, hiện đã thông xe; 108,6km đường liên thôn, liên xã, 11,8km đường tỉnh lộ, huyện lộ bị bong tróc, sạt lở.

- Tỉnh Quảng Nam: Tại Km 1404+100 đường Hồ Chí Minh, sạt taluy dương gây ách tắc hoàn toàn với chiều dài 50m. Hiện các đơn vị đang khắc phục và điều tiết giao thông để đảm bảo giao thông một làn.

- Tỉnh Kon Tum: Quốc lộ 24: Sạt lở tại 06 vị trí, với tổng khối lượng khoảng 500 m3; Tỉnh lộ 673, 676: Sạt lở tại 128 vị trí với khối lượng khoảng 8.540 m3, gây ách tắc giao thông. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục.

- Tỉnh Quảng Trị: Tuyến đường Hồ Chí Minh: Tại KM37 (Hạt quản lý đường bộ A Ngo) và KM248+450 trên địa bàn xã Húc Nghì bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục.

- Tỉnh Quảng Ngãi: Quốc lộ 24C đoạn từ xã Trà Hiệp đi xã Trà My bị sạt lở 20m; Quốc lộ 24 đoạn qua xã Ba Tiêu có 06 điểm sạt lở, giao thông đi lại khó khăn.

- Tỉnh Lâm Đồng: Một số vị trí trên tuyến đường Quốc lộ 27C bị sạt lở; Tỉnh lộ 135 đoạn từ xã Đạ Rsal đi xã Đạ M’rông bị sạt lở hơn 100m, hư hỏng 40m mặt đường.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: Nhiều tuyến đường Quốc lộ và Tỉnh lộ bị ngập sâu, giao thông đình trệ; Quốc Lộ 49 qua huyện A Lưới và đoạn đèo La Hy qua xã Hương Phú bị sạt lở nhiều đoạn.