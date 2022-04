Tin sáng 17/4: Người phụ nữ ôm thi thể 2 cha con khóc ngất ở Bình Dương

Người phụ nữ ôm thi thể 2 cha con khóc ngất ở Bình Dương

Rạng sáng 17/4 anh Trịnh Hồng T. (ngụ tại Đồng Nai) điều khiển xe máy chở con trai là Trịnh Hồng P. (17 tuổi) lưu thông trên đường ĐT 743, theo hướng từ Quốc lộ 1K đi quốc lộ 1.

Khi xe đi đến đoạn đường thuộc phường Bình Thắng (TP Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe tải 60C-21... chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 2 cha con ngã xuống đường và bị bánh xe tải tông trúng tử vong tại chỗ.

Dự báo thời tiết Miền Bắc mưa rất to, tiếp không khí lạnh mạnh ngày 17/4

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (17/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Khoảng đêm nay (17/4) đến ngày 18/4, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ đêm qua đến ngày 18/4, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Ở Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ở Bắc Bộ, từ nay đến ngày 19/4, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ. Ở Bắc Trung Bộ, từ đêm 17-19/4 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.

Ảnh minh hoạ TP.HCM chính thức vận hành hệ thống camera giám sát trên quốc lộ 1A Theo Công an TP.HCM cho biết, Cục CSGT đã bàn giao hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TP.HCM. Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1 do Cục CSGT đầu tư trang bị camera hiện đại, có độ phân giải cao, khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao. Ảnh: Công lý Cúp xe đạp truyền hình TPHCM chặng 12 Ngày 17/4, diễn ra chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á 2022 từ Huế đi Đà Nẵng dài 113 km. Ở chặng này, các tay đua chinh phục 3 ngọn đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Hơn 5.000 việc làm dành cho sinh viên

"Ngày hội thực tập và việc làm TP HCM 2022" lần thứ 24 diễn ra trong hai ngày 16 và 17/4 tại Trường Đại học Kinh tế TP HCM.

Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 42 doanh nghiệp uy tín, tuyển dụng 5.000 vị trí dành cho sinh viên, người lao động trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.