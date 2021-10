Điểm tin sáng 4/10: Trùm đường dây đánh bạc toàn siêu xe khai gì?

Trùm đường dây đánh bạc ngàn tỷ khai gì?: Ngày 4/10, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng, bắt 18 đối tượng. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, trú tại Cầu Giấy) khai bản thân còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này. Cháy 2 căn nhà khiến 1 người chết ở TP HCM: Đêm 3/10, đã xảy ra cháy lớn tại cửa hàng thời trang ở địa chỉ 735 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú rồi lan sang nhà khác. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy 2 căn nhà khiến 1 người tử vong là anh Đ.N.K. (SN 1989). Hai vợ chồng chết cháy bất thường: Ngày 4/10, Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ nguyên nhân chết cháy của vợ chồng ông H.T.M. (53 tuổi) và bà N.T.L.A. (46 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân). Trưa 3/10, con trai ông M. không thấy cha, mẹ về nhà nên đi tìm thì tá hỏa khi phát hiện cha mẹ đã chết cháy thi thể không còn nguyên vẹn. Cãi nhau, lấy dao đâm vợ: Da Me Ka Dêu (SN 1993, trú TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã mâu thuẫn với vợ. Trong lúc bực tức, Dêu đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Ngày 4/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Bất ngờ phát hiện cá sấu khi đi câu cá đêm: Ngày 4/10, UBND phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cho biết, trong lúc đi câu cá tại hồ Bàu Sen trên địa bàn một nhóm người bất ngờ phát hiện con cá sấu nổi lên sau đó đã bị mọi người bắt giữ. UBND phường cho biết thêm, con cá sấu này nặng khoảng 0,8 – 1kg, có chiều dài khoảng 0,6 - 0,7m. Xác minh clip thanh niên bị cảnh sát dí roi điện vào người: Ngày 4/10, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang chỉ đạo Công an thị xã Điện Bàn làm rõ clip nam thanh niên bị một cán bộ cảnh sát cầm roi điện dí vào người. Đoạn clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh một người mặc quân phục công an dùng roi điện dí vào thanh niên đang bị còng tay ở cửa sổ. Trộm tài sản của người cùng phòng trong khu cách ly rồi bỏ trốn: Trong thời gian cách ly tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước, Long An, Tô Trọng Thọ (SN 1998, ngụ thị trấn Cần Đước) ở chung phòng với anh Nguyễn Văn Hoàng Phúc (SN 2001, ngụ xã Mỹ Lệ) đã trộm tài sản của người này rồi bỏ trốn. Ngày 4/10, Công an huyện Cần Đước cho biết, vừa bắt tạm giam Thọ để điều tra. >>>>> Xem thêm video: An Giang: Trốn dịch lên đồi đánh bạc, 8 đối tượng bị bắt quả tang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Trùm đường dây đánh bạc ngàn tỷ khai gì?: Ngày 4/10, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng, bắt 18 đối tượng. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, trú tại Cầu Giấy) khai bản thân còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này. Cháy 2 căn nhà khiến 1 người chết ở TP HCM: Đêm 3/10, đã xảy ra cháy lớn tại cửa hàng thời trang ở địa chỉ 735 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú rồi lan sang nhà khác. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy 2 căn nhà khiến 1 người tử vong là anh Đ.N.K. (SN 1989). Hai vợ chồng chết cháy bất thường: Ngày 4/10, Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ nguyên nhân chết cháy của vợ chồng ông H.T.M. (53 tuổi) và bà N.T.L.A. (46 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân). Trưa 3/10, con trai ông M. không thấy cha, mẹ về nhà nên đi tìm thì tá hỏa khi phát hiện cha mẹ đã chết cháy thi thể không còn nguyên vẹn. Cãi nhau, lấy dao đâm vợ: Da Me Ka Dêu (SN 1993, trú TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã mâu thuẫn với vợ. Trong lúc bực tức, Dêu đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Ngày 4/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Bất ngờ phát hiện cá sấu khi đi câu cá đêm: Ngày 4/10, UBND phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) cho biết, trong lúc đi câu cá tại hồ Bàu Sen trên địa bàn một nhóm người bất ngờ phát hiện con cá sấu nổi lên sau đó đã bị mọi người bắt giữ. UBND phường cho biết thêm, con cá sấu này nặng khoảng 0,8 – 1kg, có chiều dài khoảng 0,6 - 0,7m. Xác minh clip thanh niên bị cảnh sát dí roi điện vào người: Ngày 4/10, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang chỉ đạo Công an thị xã Điện Bàn làm rõ clip nam thanh niên bị một cán bộ cảnh sát cầm roi điện dí vào người. Đoạn clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh một người mặc quân phục công an dùng roi điện dí vào thanh niên đang bị còng tay ở cửa sổ. Trộm tài sản của người cùng phòng trong khu cách ly rồi bỏ trốn: Trong thời gian cách ly tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước, Long An, Tô Trọng Thọ (SN 1998, ngụ thị trấn Cần Đước) ở chung phòng với anh Nguyễn Văn Hoàng Phúc (SN 2001, ngụ xã Mỹ Lệ) đã trộm tài sản của người này rồi bỏ trốn. Ngày 4/10, Công an huyện Cần Đước cho biết, vừa bắt tạm giam Thọ để điều tra. >>>>> Xem thêm video: An Giang: Trốn dịch lên đồi đánh bạc, 8 đối tượng bị bắt quả tang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.