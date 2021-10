Điểm tin sáng 7/10: Cô gái ngồi trên xe Mazda CX5 bị đánh ghen giữa đường

Cô gái ngồi trên xe Mazda CX5 bị đánh ghen: Tối 6/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát giữa 3 người tại đường ven hồ Tây thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo hình ảnh được ghi lại, một phụ nữ đã chặn đầu chiếc Mazda CX5 chở đôi nam nữ. Sau khi chửi bới, người phụ nữ này túm tóc, tấn công cô gái ngồi trong ô tô. Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: Vũ Huy Hoàng (SN 1994, nhân viên một ngân hàng, trú Thanh Xuân, Hà Nội) và Ngô Thị Thanh Thảo (SN 1996, ở quận Nam Từ Liêm) liên hệ với người trong cơ quan tố tụng nhờ vả 'chạy' án nhưng không được. 2 đối tượng vẫn tìm cách thuyết phục để chiếm đoạt hàng trăm triệu của cô gái dính líu đến đường dây mang thai hộ. Ngày 7/10, VSND TP Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 đối tượng này. Test nhanh xác định 'Hoàng Tử Gió' âm tính với SARS-CoV-2: Ngày 7/10, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, đang điều tra nguyên nhân cái chết của Hoàng Đức Nhân (29 tuổi, biệt danh "Hoàng Tử Gió", quê Quảng Ninh). Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm thông tin Đức Nhân có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Nghi ngáo đá cầm dao liên tiếp tấn công cảnh sát: Khi cảnh sát khu vực xuống địa bàn mời Lê Hoàng Vũ (SN 1996, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) lên phường làm việc, người này cầm dao liên tiếp đâm, chém…. và có dấu hiệu nghi ngáo đá. Ngày 7/10, Công an quận Tân Bình cho biết, đang tạm giữ Vũ để điều tra. TP.HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến 4 vụ án lớn: Ngày 7/10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã có thông báo kết quả xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật trong các vụ án xảy ra trên địa bàn TP HCM thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo năm 2021. 29 đảng viên đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng do liên quan đến 4 vụ án lớn xảy ra trên địa bàn TP HCM. Không nghề nghiệp, đôi nam nữ rủ nhau đi trộm cắp: Trần Văn Tứ (SN 1984, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng Lê Hải My (SN 1980, trú quận Ba Đình) không nghề nghiệp nên đã rủ nhau đi trộm cắp. Tứ và My trộm chiếc xe máy của chị T. trên địa bàn quận Ba Đình bán được 16 triệu đồng rồi tiêu hết. Ngày 7/10, Công an quận Ba Đình vừa bắt tạm giam 2 đối tượng này. Nhóm thanh niên mở "đại tiệc ma túy" trong khách sạn cao cấp: Các đối tượng tham gia "đại tiệc ma túy" phần lớn là chủ gara ô tô, chủ nhà hàng, nhân viên… Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã tìm đến các khách sạn cao cấp; những nơi kín đáo, an toàn và tổ chức sử dụng về ban đêm. Ngày 7/10, Công an TP Lào Cai cho biết, vừa bắt tạm giam nhóm đối tượng này. Chống phá Đảng và Nhà nước, Võ Hoàng Thơ bị bắt: Võ Hoàng Thơ (36 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã sử dụng mạng xã hội Facebook, đăng nhiều bài viết kêu gọi các thành phần xấu, bất mãn chống phá Đảng, Nhà nước. Ngày 7/10, Công an quận Ninh Kiều cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Thơ. >>>> Xem thêm video: Một gia đình kêu cứu vì liên tục bị tạt sơn, đánh đập bằng gậy gộc. Nguồn: ANTV.

Cô gái ngồi trên xe Mazda CX5 bị đánh ghen: Tối 6/10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát giữa 3 người tại đường ven hồ Tây thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Theo hình ảnh được ghi lại, một phụ nữ đã chặn đầu chiếc Mazda CX5 chở đôi nam nữ. Sau khi chửi bới, người phụ nữ này túm tóc, tấn công cô gái ngồi trong ô tô. Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: Vũ Huy Hoàng (SN 1994, nhân viên một ngân hàng, trú Thanh Xuân, Hà Nội) và Ngô Thị Thanh Thảo (SN 1996, ở quận Nam Từ Liêm) liên hệ với người trong cơ quan tố tụng nhờ vả 'chạy' án nhưng không được. 2 đối tượng vẫn tìm cách thuyết phục để chiếm đoạt hàng trăm triệu của cô gái dính líu đến đường dây mang thai hộ. Ngày 7/10, VSND TP Hà Nội cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 2 đối tượng này. Test nhanh xác định 'Hoàng Tử Gió' âm tính với SARS-CoV-2: Ngày 7/10, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, đang điều tra nguyên nhân cái chết của Hoàng Đức Nhân (29 tuổi, biệt danh "Hoàng Tử Gió", quê Quảng Ninh). Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm thông tin Đức Nhân có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Nghi ngáo đá cầm dao liên tiếp tấn công cảnh sát: Khi cảnh sát khu vực xuống địa bàn mời Lê Hoàng Vũ (SN 1996, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) lên phường làm việc, người này cầm dao liên tiếp đâm, chém…. và có dấu hiệu nghi ngáo đá. Ngày 7/10, Công an quận Tân Bình cho biết, đang tạm giữ Vũ để điều tra. TP.HCM kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến 4 vụ án lớn: Ngày 7/10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã có thông báo kết quả xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật trong các vụ án xảy ra trên địa bàn TP HCM thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo năm 2021. 29 đảng viên đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng do liên quan đến 4 vụ án lớn xảy ra trên địa bàn TP HCM. Không nghề nghiệp, đôi nam nữ rủ nhau đi trộm cắp: Trần Văn Tứ (SN 1984, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng Lê Hải My (SN 1980, trú quận Ba Đình) không nghề nghiệp nên đã rủ nhau đi trộm cắp. Tứ và My trộm chiếc xe máy của chị T. trên địa bàn quận Ba Đình bán được 16 triệu đồng rồi tiêu hết. Ngày 7/10, Công an quận Ba Đình vừa bắt tạm giam 2 đối tượng này. Nhóm thanh niên mở "đại tiệc ma túy" trong khách sạn cao cấp: Các đối tượng tham gia "đại tiệc ma túy" phần lớn là chủ gara ô tô, chủ nhà hàng, nhân viên… Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã tìm đến các khách sạn cao cấp; những nơi kín đáo, an toàn và tổ chức sử dụng về ban đêm. Ngày 7/10, Công an TP Lào Cai cho biết, vừa bắt tạm giam nhóm đối tượng này. Chống phá Đảng và Nhà nước, Võ Hoàng Thơ bị bắt: Võ Hoàng Thơ (36 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã sử dụng mạng xã hội Facebook, đăng nhiều bài viết kêu gọi các thành phần xấu, bất mãn chống phá Đảng, Nhà nước. Ngày 7/10, Công an quận Ninh Kiều cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Thơ. >>>> Xem thêm video: Một gia đình kêu cứu vì liên tục bị tạt sơn, đánh đập bằng gậy gộc. Nguồn: ANTV.