Điểm tin sáng 1/10: Siêu xe Bentley đeo biển giả ở Hà Nội

Phát hiện siêu xe Bentley đeo biển kiểm soát giả ở Hà Nội: Ngày 1/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua kiểm tra chiếc xe ô tô siêu sang Bentley, Tổ công tác đặc biệt Y11/141 Công an TP Hà Nội phát hiện số khung, số máy của xe không có trong dữ liệu của công an. Biển kiểm soát lắp trên xe là của một chiếc xe khác. Chiếc xe này do ông Trần Đức V. (SN 1982, ở Mỹ Đình, Hà Nội) điều khiển. Triệt phá vụ vận chuyển 50kg ma túy cùng nhiều súng đạn: Ngày 1/10,Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa triệt phá chuyên án 1220Q đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn tại địa bàn xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) bắt 8 đối tượng, thu giữ gần 50kg ma túy đá; 1 khẩu súng, 10 viên đạn, 1 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Đi tắm hồ, 2 cháu bé đuối nước thương tâm: Ngày 1/10, UBND xã Biển Hồ (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, trưa 30/9, một nhóm khoảng 5-6 cháu nhỏ rủ nhau đi tắm tại hồ chứa nước của một hộ dân ở làng Phung, xã Biển Hồ. Không may, 2 cháu H.L. (14 tuổi) và M.L. (12 tuổi, cùng trú tại làng Phung, xã Biển Hồ) bị đuối nước. Tắm sông Thương, hai em nhỏ bị đuối nước: Ngày 1/10, UBND xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) chiều 30/9, hai cháu Đồng Khắc Trung (SN 2008) ở thôn Vàng và Đồng Văn Khánh (SN 2009, điều trú ở huyện Lạng Giang) đi tắm sông Thương thuộc địa phận xã này không may bị đuối nước. Cô gái tử vong trên vỉa hè ở Hà Nội âm tính với COVID-19: Ngày 1/10, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, đồng thời bàn giao thi thể Đ.H.N (SN 1997; ở quận Nam Từ Liêm) cho về cho gia đình để mai táng. Qua xét nghiệm test nhanh nạn nhân âm tính với COVID-19. Nạn nhân rơi từ tầng 15 của tòa nhà chung cư cao tầng ở ngõ 12 Khuất Duy Tiến. Bắt quả tang nhóm đối tượng đang "say sưa" đánh bạc: Ngày 1/10, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi "Đánh bạc". Tại nơi đánh bạc, Công an thu giữ một bộ bát đĩa bằng sứ, 4 quân vị hình tròn, một chiếu nhựa, số tiền 13,9 triệu đồng tại chiếu bạc. Va chạm với xe tải, 2 người phụ nữ đi xe máy tử vong: Tối 30/9, tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc chiếc xe máy chở chị Hà Thị H. (SN 1980) và chị Nguyễn Thị S. (SN 1974, cùng trú tại huyện Tam Dương) đã va chạm với xe tải do anh Trần Văn Thịnh (SN 1985, trú huyện Tam Đảo) điều khiển khiến 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ. >>>>> Xem thêm video: Sản xuất biển số xe giả bằng công nghệ "cắt dán".Nguồn: VTV 24.

