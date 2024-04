Thực hư vụ 2 anh em đạp xe gần 500km xuống Hà Nội tìm mẹ

Ngày 20/4, Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã xác minh được nhân thân của 2 cháu trai “đi lạc” đến địa bàn huyện. Theo Công an huyện Mai Châu, qua khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phối hợp với công an địa phương, đơn vị đã xác định được danh tính 2 thiếu niên.

Sức khỏe Lù A Sùng và Lý A Chu đã ổn định, sẽ được đưa về với gia đình.

Theo đó, 2 cháu không phải là anh em, cháu lớn hơn tên là Lù A Sùng (15 tuổi), họ tên bố là Lù A Khoa, mẹ là Sùng Thị Di. Cháu thấp hơn tên là Lý A Chu (15 tuổi), họ tên bố là Lý A Dia, mẹ là Vàng Thị Sua. Cả hai đều có hộ khẩu thường trú tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Bố mẹ của các cháu đang sinh sống, làm ăn tại xã Dào San. Hoàn cảnh gia đình 2 cháu khó khăn. Dự kiến, sáng mai (21/4), Công an huyện Mai Châu sẽ đưa hai cháu về tận nơi để bàn giao cho gia đình. Hai cháu đã bỏ nhà đi từ ngày 29/3, đến thời điểm Công an huyện Mai Châu phát hiện đã đi được 21 ngày. Từ nơi thường trú đến nơi phát hiện hai cháu bé, khoảng cách đường bộ gần nhất 500km.

Công an huyện Mai Châu cho biết thêm, qua nhiều kênh thông tin như Facebook của công an huyện, người dân cung cấp, dữ liệu dân cư, đơn vị đã xác minh được địa chỉ chính xác của 2 cháu. Hai cháu ở Lai Châu chứ không phải Điện Biên như thông tin khai thác ban đầu.

Chiều 18/4, gia đình anh Hà Văn Chuẩn (trú tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình) phát hiện 2 bé trai ở độ tuổi thiếu niên đang dắt xe đạp di chuyển qua cổng. Thấy 2 em có biểu hiện mệt mỏi, đói, khát, vợ chồng anh Chuẩn đã đưa vào nhà cho tắm rửa, thay quần áo, cắt tóc và nấu cơm cho ăn.

Khi biết 2 em đi lạc, gia đình anh Chuẩn đã liên lạc với Công an huyện Mai Châu nhờ giúp đỡ. Công an huyện Mai Châu đã đưa 2 em về trụ sở để chăm sóc, tìm người thân. Qua lời khai ban đầu, các cháu không biết thông tin về nhân thân, lai lịch của bản thân và những người thân trong gia đình. 2 cháu nói tiếng Mông, bập bẹ tiếng Kinh và cho biết đi từ huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên từ khoảng 2 tuần trước xuống Hà Nội với mục đích tìm mẹ.

Tên bố mẹ lúc đầu cũng được 2 cháu khai báo không đúng với xác minh của cơ quan công an. Ngoài ra, các cháu còn khai là anh em cùng cha khác mẹ, sau khi bố mất, không biết mẹ đang ở đâu, cũng chưa từng thấy mẹ về thăm con, không nhớ mẹ đã đi từ năm nào, hai anh em sống nương tựa vào nhau bằng việc đi lượm phế liệu và sống trong căn lều tạm ven đường.