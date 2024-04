Ngày 20/4, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án xảy ra tại phường Nhân Chính. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 20/4, một người đàn ông bị đâm gục tại phố Cự Lộc. Nạn nhân nằm bất động giữa vũng máu.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Một số nhân chứng cho biết, người đàn ông này bị đâm bằng dao khi can ngăn một vụ ẩu đả. Ngay sau đó, người dân đã trình báo công an sở tại. Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng xuống hiện trường, phong tỏa hiện trường để điều tra. Lực lượng y tế cũng xuất hiện tại nơi xảy ra vụ việc để nhanh chóng đưa người đàn ông đi trữa trị.

Hiện vụ người đàn ông bị đâm gục trong đêm ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.