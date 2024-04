Bắt nghi phạm sát hại người đàn ông trên phố Hà Nội

Ngày 20/4, Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phạm Duy Thịnh (SN 1973, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra vụ sát hại một người đàn ông ở phố Cự Lộc đêm 19/4.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, khoảng 23h tối 19/4, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng về việc một người đàn ông bị đâm gục tại phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cụ thể, một người đàn ông đã bị tấn công bằng dao và nằm gục giữa phố. Một số người dân sinh sống trên con phố này khi phát hiện sự việc đã lập tức báo tin tới cơ quan Công an và chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Thượng Đình, các đội nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Ngay trong đêm 19/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Thượng Đình đã bắt giữ đối tượng gây án là Phạm Duy Thịnh. Nạn nhân được xác định là anh A. (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hiện vụ sát hại người đàn ông trên phố Hà Nội đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.