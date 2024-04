Khởi tố thêm tội loạn luân, Lê Tùng Vân đối diện hình phạt nào?

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội “Loạn luân”. Cụ thể, cơ quan Công an xác định, Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Bị can Lê Tùng Vân vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi loạn luân.

Liên quan đến ông Lê Tùng Vân và Tịnh thất Bồng Lai, trước đó ngày 3/11/2023, TAND tỉnh Long An tuyên án, phạt bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Theo đó, tòa phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trường hợp kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy ông Lê Tùng Vân đã có hành vi quan hệ tình dục với người cùng quan hệ huyết thống trực hệ trong ba đời thì có căn cứ để khởi tố ông này về tội loạn luân. Việc cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân sau khi đã xử lý ông này về Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là điều không bất ngờ bởi trước đó, qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã thụ lý điều tra.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo Điều 184 BLHS, người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Trước đó, quá trình xác minh tin báo và quá trình điều tra vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì cơ quan chức năng cũng đã nghi ngờ một số đứa trẻ sống trong Tịnh Thất Bồng Lai là con đẻ của ông Lê Tùng Vân, nghi ngờ mối quan hệ của ông này với một số phụ nữ chung sống ở đây là quan hệ bất chính.

Có thể quá trình xác minh điều tra trước đây thì chưa có đủ căn cứ để chứng minh dấu hiệu cấu thành tội phạm là có hành vi quan hệ tình dục giữa người đàn ông lớn tuổi này với những người có cùng dòng máu về trực hệ, hoặc chưa chứng minh được họ biết rõ mối quan hệ này mà vẫn quan hệ tình dục với nhau. Đến này có đủ căn cứ để chứng minh đã có hành vi quan hệ tình dục giữa những người có cùng dòng máu về trực hệ, bị can biết rõ là mối quan hệ cha con, ông cháu nhưng vẫn thực hiện hành vi này.

Theo luật sư Cường, bên cạnh xâm hại tình dục giữa các thành viên trong gia đình và vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức lối sống của người Việt Nam, hành vi này có thể dẫn đến sinh ra những đứa trẻ cận huyết, có thể mắc những dị tật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức xã hội. Điều đáng chú ý là sự việc diễn ra trong nơi được coi là thờ tự, tôn giáo. Có thể cơ quan điều tra không công khai danh tính của người đã quan hệ tình dục với người đàn ông lớn tuổi này là ai vì để bảo vệ danh dự nhân phẩm uy tín của phụ nữ, của những người yếu thế dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, nếu người quan hệ tình dục với người đàn ông này là con đẻ, là anh chị em hoặc là cháu ruột mà người này biết rõ mối quan hệ huyết thống như vậy nhưng vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội loạn luân. Trường hợp không biết rõ mối quan hệ vừa giữa mình với ông Vân như thế nào nên mới quan hệ tình dục với người đàn ông này thì sẽ không xử lý hình sự về tội loạn luân.

Đây là sự việc phức tạp, liên quan đến nhiều người và được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt nào sự việc có liên quan đến tôn giáo và số phận của những đứa trẻ từng sinh sống ở đây. Bởi vậy các cơ quan chức năng sẽ thận trọng trong việc cung cấp thông tin về vụ án cũng như đảm bảo xử lý đúng người đúng tội, đúng pháp luật để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội, xử lý đối với người vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền lợi của những người bị hại, người yếu thế trong vụ việc này.