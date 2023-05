Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Bắc Nam qua địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An

Nghiên cứu bố trí các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam



Kiểm tra thực địa tại công trường đoạn từ nút giao Đông Xuân đến Quốc lộ 45, Thủ tướng biểu dương tinh thần lao động hăng hái của cán bộ, công nhân Tập đoàn Vinaconex và đơn vị tư vấn giám sát.

Dù đang trong những ngày nghỉ lễ nhưng đã tập trung nhiều máy móc, thiết bị, kỹ sư, công nhân, người lao động tiến hành thi công “3 ca 4 kíp”, đảm bảo tiến độ hoàn thành gói thầu với chiều dài 9,5 km trước ngày 30/6/2023 như đã cam kết.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý cùng với đẩy nhanh tiến độ, cần phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật của công trình, thường xuyên chú ý đến công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị đơn vị tư vấn và các nhà thầu khẩn trương nghiên cứu giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ mới thực hiện thi công Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đảm bảo chất lượng.

Kiểm tra thực địa công trường thi công dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn với chiều dài hơn 43 km, đi qua địa bàn huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn, Thủ tướng nhấn mạnh, sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết số 60 và 133, đến nay khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp phục vụ dự án đã được tháo gỡ.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư cần chỉ đạo các nhà thầu bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9/2023.

Đối với vấn đề xử lý nền đất yếu trên chiều dài 12 km qua địa bàn huyện Nông Cống, Thủ tướng đề nghị đơn vị tư vấn và các nhà thầu cần khẩn trương nghiên cứu giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ mới để xử lý, vừa đảm bảo chất lượng kỹ thuật, vừa không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Tại buổi kiểm tra thực địa, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ GTVT nghiên cứu phương án bố trí hợp lý các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam khi tuyến đường được đưa vào sử dụng; tỉnh Thanh Hóa bố trí nguồn lực đầu tư các trục kết nối theo hướng Đông - Tây giữa cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường ven biển để phát huy tốt nhất hiệu quả các tuyến đường, mở ra không gian phát triển cho địa phương.

Người dân đang rất mong mỏi, phấn đấu khánh thành đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu trước ngày 2/9

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cho biết, dự án đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84km thuộc Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Tại Nghệ An, dự án đi qua thị xã Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Đến nay, các địa phương đã giải phóng mặt bằng được 87,84/87,84km.

Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50km với tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng, được chia thành 4 gói thầu, dự kiến đến tháng 7/2023 sẽ hoàn thành. Đến nay, giá trị sản lượng đã thực hiện đạt 75,6%. Năm 2023, dự án được bố trí 1.675,3 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 250,5 tỷ đồng, đạt 15%.

Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài tuyến 49,3km với tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 22/5/2021, dự kiến hoàn thành tháng 5/2024, đến nay, giá trị sản lượng của các nhà thầu đạt 34,8% giá trị hợp đồng, chậm 1,4% so với tiến độ điều chỉnh lần 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho cán bộ, công nhân của nhà thầu đang làm việc xuyên ngày lễ tại dự án.

Theo chủ đầu tư, khối lượng thi công đối với đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu còn lại rất lớn. Đơn vị thi công đang tập trung phương tiện, nhân lực, tận dụng thời tiết thuận lợi tổ chức thi công để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khánh thành trong tháng 9/2023.

Đối với đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, chủ đầu tư cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc triển khai thi công ngoài hiện trường và phối hợp với BQLDA 6 để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán vốn đợt 10 trong tháng 4/2023.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT phối hợp với tỉnh Nghệ An nghiên cứu, xây dựng sớm dự án đường dân sinh, cống thoát nước để đảm bảo điều kiện đi lại, sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân. Sau khi nghe chủ đầu tư, địa phương báo cáo tiến độ dự án, công tác GPMB, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tinh thần thi công quyết liệt, khẩn trương của các đơn vị kể cả trong những ngày lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu phải phấn đấu khánh thành trước ngày 2/9 vì tính cấp thiết khi và nguyện vọng người dân Nghệ An đang rất mong mỏi.

Do đó, chủ đầu tư và đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn thi công, vệ sinh môi trường. Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng các đoạn dừng nghỉ, thiết kế các nút giao phù hợp, đẹp trên toàn tuyến. Trên cơ sở đó, giúp địa phương tạo ra không gian phát triển mới, khai thác tốt quỹ đất gắn việc phát triển khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu đô thị, khu du lịch để khai thác hết hiệu quả đường cao tốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu chủ đầu tư và địa phương nghiên cứu xây dựng đường cao tốc ngắn nhất nối cao tốc Bắc - Nam qua Cửa khẩu Thanh Thuỷ đến Viêng Chăn (Lào), kết nối với hành lang Đông Tây.

Tại hiện trường, Thủ tướng cũng cho biết, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác GPMB, xây dựng khu tái định cư, sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về việc đồng ý UBND các tỉnh phân cấp, uỷ quyền có điều kiện, có thời hạn cho UBND cấp huyện trong việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất trong các trường hợp cụ thể.

