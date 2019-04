Thứ trưởng Bộ Công an nói gì về việc bắt Khá "bảnh"?

(Kiến Thức) -Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, lực lượng công an đã nắm chắc quy luật hoạt động của đối tượng Khá "bảnh" nên đã tiến hành bắt giữ kịp thời.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đặt câu hỏi về hiện tượng Khá “bảnh” trên mạng xã hội là một đối tượng giang hồ, thường xuyên đăng những clip phản cảm, tục tĩu nhưng đối tượng này mới bị bắt vì tội đánh bạc và xin đại diện Bộ Công an cho biết thêm ý kiến.



Nói về việc này, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, ngày 1/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt và khởi tố Ngô Bá Khá (Khá “bảnh”) về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

“Lực lượng công an đã nắm chắc quy luật hoạt động của đối tượng nên đã tiến hành bắt giữ kịp thời. Về việc Ngô Bá Khá có những clip phản cảm, tục tĩu trên mạng thì đây là một hiện tượng cần phải ngăn chặn kịp thời”, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.

"Việc ngày hôm qua Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành bắt, khám xét, thể hiện động thái hết sức cương quyết đối với Khá "bảnh"", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đối tượng Ngô Bá Khá.

Nói thêm về việc này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, những hiện tượng như Khá “bảnh” là vấn đề cực kỳ không tốt, rất nguy hiểm cho giới trẻ hiện nay.

“Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ hôm nay, Thủ tướng đã có ý kiến rất gắt gao đối với Bộ TT&TT liên quan đến quản lý mã độc, thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật, phản cảm, tục tĩu. Những trường hợp như thế này không thể chấp nhận được trong một xã hội lành mạnh”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.

Với câu hỏi về trách nhiệm của Bộ TT&TT liên quan đến việc xuất hiện nhiều clip, thông tin xấu của Khá "bảnh" trên mạng xã hội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, hiện các hoạt động, diễn biến trên mạng xã hội rất phức tạp, chủ yếu những nội dung phản cảm, khó kiểm soát xuất hiện trên các mạng xã hội do nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

“Bộ TT&TT đang tích cực làm việc với các mạng xã hội nước ngoài để giảm thiểu các nội dung phản cảm, tiêu cực, tục tĩu… Đồng thời Bộ đang rà soát các văn bản pháp luật liên quan bảo đảm quản lý được các mạng xã hội nước ngoài khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam theo đúng pháp luật Việt Nam, tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ tài chính. Bộ TT&TT cũng đang xây dựng bộ quy tắc khung về ứng xử trên mạng xã hội, kết hợp giữa quy định của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức. Bên cạnh đó, cần nêu cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội đối với vấn đề giáo dục con cái, các bạn trẻ khi tham gia, sử dụng mạng xã hội, nói rõ tác hại, lên án những hành vi sai trái”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết.