Vấn đề pháp lý vụ nhân viên gác tàu bị đánh gãy xương mũi

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h40 tối 30/12, tại đường ngang Km 1717+600 (chùa Ưu Đàm, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM) khi nhân viên đã đóng chắn chuẩn bị đón đoàn tàu số hiệu 4501 thông qua. Thời điểm này, các phương tiện và người tham gia giao thông đã dừng chờ tàu qua. Tuy nhiên, một cặp vợ chồng chở nhau trên xe gắn máy yêu cầu nhân viên mở chắn cho qua.

Nữ nhân viên gác chắn tàu bị đánh gãy xương mũi.

Khi nữ nhân viên không đồng ý, người phụ nữ trên xe máy liền chửi bới rồi bước xuống xe, xông vào đánh nhân viên Võ Thị Bình. Lúc này tàu thông qua đường ngang. Dù đồng nghiệp chị Bình và người đi đường can ngăn, nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục lao vào đánh, chửi nhân viên gác tàu. Sự việc được báo cho Công an phường Hiệp Bình Chánh. Người phụ nữ hành hung nhân viên gác chắn tàu bị đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Còn nhân viên Võ Thị Bình được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thăm khám, kết quả kiểm tra ban đầu bị gãy xương mũi. Hiện chị Bình vẫn đang điều trị.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn Phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi hành hung nhân viên gác chắn khi không được mở barie cho qua là hành vi coi thường pháp luật, hành vi côn đồ cần lên án.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn Phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Xét về góc độ pháp lý, luật sư Hùng phân tích, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể xem xét xử lý 2 đối tượng trên về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015) hoặc Tội Gây rối trật tự công cộng (quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cụ thể, 2 đối tượng đã có hành vi dùng vũ lực, túm tóc, đánh tới tấp làm nữ nhân viên bị tổn hại về mặt sức khỏe (gãy xương mũi và thương tích nặng), xâm phạm đến quyền được tôn trọng và bảo vệ về sức khỏe và bất khả xâm phạm về thân thể của người khác. Đối tượng có thể bị xử phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù và thậm chí lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Mức phạt từ cụ thể sẽ được xác định khi có kết quả giám định từ cơ quan chức năng. Ngoài ra, đối tượng có thể bị xử phạt về Tội gây rối trật tự công cộng do có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mức xử phạt lên đến 2 năm tù. Hành vi hành hung dù bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không đều phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe theo quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Luật sư Hùng cho biết thêm, trách nhiệm liên đới bồi thường những khoản tiền sau: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại;

Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

"Cần phải nhấn mạnh rằng, đây là hành vi coi thường pháp luật, hung hãn đe dọa an toàn đường sắt. Phía sau những chuyến tàu thông suốt, an toàn là sự đóng góp không nhỏ của nhân viên gác chắn với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân cũng như phương tiện đường sắt qua đường ngang.

Rất mong các cơ quan chức năng có thể vào cuộc, làm rõ sự việc, nhanh chóng xác minh, giải quyết để trả lại công bằng cho người nhân viên này. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành quy định khi đi qua đường ngang, cũng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân", luật sư Hùng nói.