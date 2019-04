Dân mạng nói gì khi hiện tượng “Khá Bảnh” bị bắt?

Sáng 2/4, thông tin hiện tượng mạng Khá Bảnh đã bị tạm giữ được chính lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận. Theo vị này, Khá Bảnh bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Công an tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết thêm, việc tạm giữ Khá Bảnh đồng thời mở rộng điều tra đường dây cờ bạc. Tính đến sáng 2-4, Cơ quan điều tra đã bắt 4 người tham gia đường dây cờ bạc này. Tại cơ quan điều tra, bên cạnh việc bị tạm giữ vì đánh bạc, qua quá trình đấu tranh, đối tượng Khá Bảnh (tức Ngô Bá Khá) khai có sử dụng ma túy và qua xét nghiệm cũng phát hiện Khá dương tính với ma túy. Khi công an khám nhà Khá, đã phát hiện thêm một số giấy tờ liên quan đến hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề. Thông tin, Khá Bảnh bị tạm giữ được phát ra, dân mạng đã đưa ra nhiều ý kiến. Đa phần CĐM đều cho rằng việc một tên giang hồ từng vào tù ra tội như Khá bị bắt là điều đương nhiên. Tuy nhiên, thứ mà nhân vật mạng này để lại đó là 1 lứa fan thần tượng mù quáng mà đa phần trong số này đều là các trẻ ở tuổi vị thành niên. Cụ thể, nickname: "Quản lý nhà mạng chặt lại, cần thêm vào luật những hành vi phát tán lối sống vô văn hóa, vô đạo đức ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Các phụ huynh nên gần gũi hướng dẫn con em mình, đừng để chúng không phân biệt giữa đâu là người cần và nên hâm mộ. Khá Bảnh cũng giống như Dương Minh Tuyền trước đây, lên mạng "nổ" xàm rồi nhận được cái kết đó là vào tù ra tội". Còn nickname M.T thì cho biết: "Khá Bảnh bị bắt là đúng tự dưng giang hồ lên mạng nổ làm gì rồi bị soi. Nào là dừng xe giữa cao tốc chống đối luật pháp, đốt xe máy câu view hay khuếch trương hình ảnh 1 cách thái quá". Theo tìm hiểu, Ngô Bá Khá mới ra tù vào năm 2017 vì tội đánh người gây thương tích. Trước đó, Khá từng bị đi trại giáo dưỡng cũng vì việc gây gổ đánh người. Trước khi vào tù nhà Khá cũng bình thường. Tuy nhiên kể từ khi ra tù, không biết ai hướng dẫn cho đối tượng này làm Youtube và kể từ đó Khá giàu lên nhanh chóng. Khá mới xây được căn nhà to lớn ở làng. Từ khi ra tù, ngoài làm các video đăng lên Youtube thì Khá "Bảnh" không có nghề nghiệp nào khác. Kẻ này thường giao du, quan hệ với những thành phần phức tạp trong xã hội và thường bỏ nhà đi. Thông tin Khá Bảnh bị bắt được dân mạng đăng tải ngay tối 1/4. Ảnh Khá Bảnh tụ tập với những thành phần bất hảo. Đốt xe máy, Khá Bảnh sẽ bị xử lý như thế nào? - Nguồn: @youtube

