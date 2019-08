Thiếu nữ 9X xúc phạm Cảnh sát giao thông trên Facebook

xúc phạm

Ngày 5.8, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, mới đây, đơn vị này nhận được báo cáo sự việc của Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố về việc: Tài khoản Facebook "Hương tít" có đăng bài với những lời lẽ xúc phạm và đăng hình ảnh của lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực Ngã 6, thành phố Bắc Ninh.Sau khi tiếp nhận vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm việc với chủ tài khoản "Hương tít" là Phạm Thị Hương, sinh năm 1997, trú tại Làng Chù, Cao Ngọc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa và nhân chứng cùng những người liên quan.Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, lúc 8h00 sáng 26.7, tại khu vực ngã 6, thành phố Bắc Ninh, Tổ công tác- Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện chị Nguyễn Bích Quỳnh, sinh năm 1992, trú tại số 154 Tam Thanh, khu 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn điều khiển xe máy điện (chưa có biển số) chở sau là Phạm Thị Hương. Cả 2 người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra theo quy định. Quá trình làm việc, Hương đã dùng điện thoại của mình chụp hình ảnh của lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.Sau đó, đối tượng này về phòng trọ, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân là "Hương tít" đăng hình ảnh lực lượng CSGT chụp trước đó kèm theo nội dunglực lượng Cảnh sát giao thông ở địa phương này.Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, đồng thời cam kết sẽ gỡ bỏ bài viết, xóa bỏ toàn bộ những dữ liệu, hình ảnh liên quan tới lực lượng công an.Hành vi của Phạm Thị Hương đã xúc phạm, danh dự, uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Ngày 31.7, Công an thành phố đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Thị Hương về hành vi "cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác" quy định tại điểm g, khoản 3, điều 66, Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ.