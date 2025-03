Thiếu nữ 17 tuổi bị đánh hội đồng: Khởi tố thêm 2 đối tượng

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố 2 bị can N.P.A và Đ.M.D, cùng SN 2008 về tội Cố ý gây thương tích liên quan vụ thiếu nữ 17 tuổi bị hành hung, đánh hội đồng ven hồ điều hòa thuộc phường Yên Sở.

Các đối tượng liên quan tới vụ việc.

Đây là 2 trong số 5 đối tượng có liên quan đến vụ việc từng bị cơ quan công an triệu tập hồi cuối tháng 2. Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Bị hại vụ án là A.T (SN 2008, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo điều tra, A.T và N.X.N.T (SN 2009, ở quận Hà Đông, Hà Nội) có mâu thuẫn với nhau do N.T cho rằng mình bị A.T "cướp" người yêu. Ngày 15/2, A.T chủ động hẹn N.T đến quán nước ven đường Tam Trinh, phường Yên Sở để nói chuyện. Trước khi đến, A.T rủ 7 người bạn khác đi cùng. Gặp nhau tại điểm hẹn, N.T bị một người trong nhóm của A.T đánh.

Sau đó, N.T gọi 5 người bạn của mình đến hỗ trợ. Hôm đó, hai nhóm thanh, thiếu niên xảy ra tranh cãi nên kéo nhau ra bờ sông Sét (phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai) rồi đến khu vực hồ điều hòa (phường Yên Sở) để đánh nhau .

Trong lúc ẩu đả, A.T bị đối thủ đánh gây thương tích. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện, nạn nhân được cho về nhà điều trị. Tiếp nhận tin trình báo, ngày 19/2, Công an quận Hoàng Mai làm rõ 5 người đánh cháu A.T gồm: Q.G.H (16 tuổi), N.P.A (17 tuổi), M.B.A (15 tuổi), N.X.N.T (17 tuổi) và Đ.M.D (17 tuổi).