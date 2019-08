Cận mặt kẻ giả danh công an chuyên lừa phụ nữ vào nhà nghỉ

Ngày 5/8, Công an TP Hà Tĩnh cho biết vẫn đang tạm giữ Lê Văn Đỉnh (36 tuổi, trú huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, sáng 3/8, cảnh sát ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Tĩnh thì phát hiện Đỉnh đang ở cùng một người phụ nữ quê tỉnh Lạng Sơn. Người đàn ông 36 tuổi thừa nhận đã đặt mua số quân phục và công cụ hỗ trợ trên mạng để giả danh công an, lừa chiếm đoạt tài sản. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện một bộ cảnh phục có tên và số hiệu cùng khẩu súng, còng số 8 và nhiều công cụ hỗ trợ khác. Công an xác định, Đỉnh cũng là nghi phạm đang bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy tìm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, cũng trong vai một cảnh sát cơ động, Đỉnh đã lừa người phụ nữ ở Lạng Sơn để chiếm đoạt tổng giá trị tài sản hơn 4 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Đỉnh khai báo các thủ đoạn lừa tình, tiền của mình với những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh khai thác, mở rộng điều tra. Ai là nạn nhân của đối tượng giả danh công an lừa tình, tiền - Lê Văn Đỉnh thì đến trụ sở công an TP Hà Tĩnh trình báo để được giải quyết.

