Kẻ đâm tử vong cảnh sát cơ động có thể đối diện hình phạt nào?

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Hữu Trí ( tên gọi khác Tý Heo, SN 1987, ngụ phường 7, TP Vũng Tàu) để điều tra về 3 tội danh trên. Dương Hữu Trí là đối tượng đã dùng dao tấn công chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (SN 2001, đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị thương nặng, sau đó hy sinh.

Đối tượng Dương Hữu Trí.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng này là rất côn đồ, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, liên một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ nên việc xử lý hình sự là cần thiết. Với diễn biến như vậy thì việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng này về tội giết người, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ là có căn cứ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, đặc biệt đáng chú ý là hành vi chống người thi hành công vụ đồng thời với hành vi giết người, đối tượng nhận thức rõ hung khí nguy hiểm (con dao nhọn) mà đối tượng sử dụng hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của người thi hành công vụ nhưng đối tượng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, hậu quả chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã hy sinh, trong trường hợp này sẽ xử lý hình sự đối tượng về tội giết người với tình tiết định khung là hành vi có tính chất côn đồ và với người thi hành công vụ. Với tội danh này thì đối tượng phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 25, tù chung thân hoặc tử hình.

"Ngoài ra, hành vi chửi bới, đe dọa, tấn công người thi hành công vụ diễn ra liên tục, kéo dài, cho thấy ý thức coi thường pháp luật, riêng hành vi này cũng đã cấu thành một tội độc lập đó là tội chống người thi hành công vụ được quy định tại điều 330 Bộ luật Hình sự với hình phạt tới 7 năm tù. Hành vi đốt xe mô tô của tổ công tác là hành vi hủy hoại tài sản, là tài sản của Nhà nước trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên nên hành vi này đủ căn cứ để xử lý đối tượng về tội hủy hoại tài sản theo điều 178 Bộ luật Hình sự.

Với diễn biến sự việc như vậy thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với 03 tội danh, hai tội có mức hình phạt là tù có thời hạn, còn tội giết người thì hình phạt cao nhất là tử hình. Bởi vậy trong trường hợp sau này tòa án kết tội đối tượng mà có tội bị tuyên mức hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung là tử hình, hình phạt cao nhất trong các tội danh là tù chung thân thì hình phạt chung của các đội này sẽ là tù chung thân", luật sư Cường cho biết.

Theo luật sư Cường, trường hợp quá trình điều tra vụ án này nghi ngờ đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến ảo giác thì sẽ tiến hành xét nghiệm để xác định đối tượng có trong tình trạng sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác mà thực hiện hành vi phạm tội hay không để xác định nguyên nhân động cơ, đánh giá tính chất của vụ án. Trường hợp kết quả xét nghiệm cho thấy trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng mất khả năng nhận thức do ảo giác sử dụng trái phép chất ma túy thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định này Điều 13 Bộ luật Hình sự.

"Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đối tượng nghiện ma túy. Bởi vậy, công tác đấu tranh phòng chống ma túy luôn là nhiệm vụ quan trọng, phức tạp và nhiều diễn biến khó lường. Lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ cần phải đề phòng nhiều phương án, được trang bị ngày càng đầy đủ hơn các công cụ hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho lực lượng đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng chống đối.

Công tác quản lý người nghiện trên các địa bàn cũng cần được tổ chức tốt hơn, quản lý chặt chẽ hơn nữa, kịp thời xử lý, trấn áp đối với các đối tượng có ý thức coi thường pháp luật, thực hiện hành vi có tính chất côn đồ, hung hãn như trong trường hợp này. Với những hành vi có ý thức coi thường pháp luật, chống người thi hành công vụ, xâm phạm đến tính mạng của người thi hành công vụ trong vụ việc này thì cần phải xử lý nghiêm minh", luật sư Cường chia sẻ.