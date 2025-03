Khởi tố đối tượng đốt nhà để trả thù ở Hà Nội

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Đức (SN 1991, trú phố Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để làm rõ hành vi Giết người.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức.

Trước đó, khoảng 0h42 rạng sáng 19/2, một đối tượng nam giới mặc áo xe ôm công nghệ dùng 1 chai nhựa hất xăng, châm lửa đốt 1 căn nhà trên phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Thời điểm này, gia đình gia chủ gồm 6 người, có cả người già và trẻ nhỏ đang ngủ.

Thấy mùi khét, gia chủ đã kịp thời phát hiện, dập lửa. Rất may không có ai bị thương. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt, thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Chưa đầy 24 giờ kể từ khi nhận tin báo, cơ quan Công an đã bắt giữ nghi can Nguyễn Hữu Đức khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Quá trình đấu tranh, trước những tài liệu, chứng cứ, lập luận của cán bộ điều tra, Đức đã khai nhận, do có mâu thuẫn với chủ căn nhà nói trên nên đã phóng hỏa để trả thù.

Tối 19/2, Đức đeo khẩu trang y tế, đi mua 10.000 đồng tiền xăng cho vào chai nhựa. Khi đến căn nhà trên phố Đại Từ, Đức xác định đúng là căn nhà của người có mâu thuẫn với mình nên đã cầm chai xăng hất, bọc giẻ rồi châm lửa, ném vào trong nhà qua ô cửa sắt. Gây án xong, Đức rời khỏi hiện trường. Một lúc sau, Đức quay lại thì thấy lửa đã tắt thì bỏ đi. Trên đường, Đức phi tang chiếc bật lửa gây án.