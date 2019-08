Ngỡ ngàng nước sông Tô Lịch đen ngòm bỗng xanh trong lạ thường

Vài ngày gần đây, người dân thích thú khi chứng kiến nước sông Tô Lịch vốn đen ngòm nay bỗng xanh trong lạ thường. Con sông từ ô nhiễm nghiêm trọng bỗng trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Cảnh tượng dòng nước trong xanh hiếm thấy ở sông Tô Lịch. Mực nước ghi nhận vào chiều 5/8, vẫn đang ở mức khá cao so với trung bình. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực thí điểm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor, các công nhân tranh thủ vệ sinh máy lọc. Hiếm có khi nào các công nhân được làm việc bên dòng sông xanh ngát như thế này. Bởi lẽ thường ngày, nước sông luôn đen ngòm, bốc mùi hôi thối, khó chịu. Nguyên nhân khiến dòng nước đang đen ngòm, hôi thối bỗng xanh trong là do những ngày qua Hà Nội mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3. Lượng mưa lớn đã khiến con sông được lấp đầy bằng nước sạch và xanh trong. Tuy nhiên, màu nước này sẽ nhanh chóng biến mất trong vài ngày tới và con sông lại trở về tình trạng ô nhiễm như mọi khi. Bởi lẽ, đầu nguồn sông Tô Lịch đã bị lấp, con sông không có nguồn nước sạch để tuần hoàn, lưu thông thường xuyên, cộng thêm việc cống nước thải người dân đổ trực tiếp ra sông đã biến Tô Lịch thành dòng sông chết. Cảnh tượng thơ mộng hiếm thấy ở sông Tô Lịch. Nhiều năm qua, Hà Nội dùng nhiều biện pháp để khắc phục ô nhiễm tại sông Tô Lịch nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Nhiều chuyên gia đánh giá, những nỗ lực làm sạch sông Tô Lịch thời gian vừa qua chỉ mang tính chất tình thế, tạm thời chứ chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi ô nhiễm ở sông Tô Lịch. Người dân mong rằng hình ảnh dòng sông trong xanh thế này không chỉ xảy ra sau mỗi đợt mưa lớn. Khi mất đi màu nước đen do ô nhiễm, dòng sông trở nên thân thương hơn bao giờ hết. Nước sông Tô Lịch trong veo sau bão

