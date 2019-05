Lần đầu công bố hình ảnh 4 nghi phạm vụ 2 thi thể vùi trong bê tông

2 thi thể vùi trong bê tông được phát hiện trong căn nhà ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương gây rúng động dư luận, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Gò Vấp, TP HCM). Nghi can Phạm Thị Thiên Hà, người được xác định là trưởng nhóm và là người chủ mưu. Đến thời điểm này (25/5), sau đúng 10 ngày phát hiện vụ ánđược phát hiện trong căn nhà ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương gây rúng động dư luận, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Gò Vấp, TP HCM).

Đây là 4 nghi can gây ra vụ án nói trên và đối tượng Hà được xác định là kẻ cầm đầu, đồng thời là trưởng nhóm giáo phái lạ.

Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. Lê Ngọc Phương Thảo Theo CQĐT, đến thời điểm này, tất cả 4 nghi can vụ 2 thi thể vùi trong bê tông đều đã thành khẩn, hợp tác khai nhận hành vi phạm tội của mình, dù trước đó tất cả đều tỏ ra ngoan cố; thậm chí có đối tượng Huyên có ý định tuyệt thực, không cho chụp hình, lấy lời khai.

Trịnh Thị Hồng Hoa, mẹ ruột của đối tượng Hà.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên mới thuyết phục được các đối tượng hợp tác. Trong đó, CQĐT phải mất nhiều thời gian đấu trí, bị can Huyên mới khai nhận hành vi giết nạn nhân Trần Trí Thành rồi cùng Hà và Thảo phi tang xác bằng cách đổ bê tông. Ngoài Hà, thì Huyên cũng là một trong 2 bị can ngoan cố nhất khiến việc điều tra, thẩm vấn gặp nhiều khó khăn. Ngoan cố cũng phải vì bị can Huyên có học vị Thạc sĩ, có đủ nhận thức hành vi.



Chiếc xe 7 chỗ Hà thường dùng chở cả nhóm đi tu luyện ở Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Bình Dương. Trước khi đi theo con đường "tu luyện" môn phái “Pháp Luân Công”, Huyên là giảng viên của một trường ĐH lớn ở TP HCM.