Thêm 3 bị can liên quan tới ông Tề Trí Dũng bị khởi tố

(Kiến Thức) - Ba bị can với nguyên TGĐ Tân Thuận, nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty SADECO và nguyên kế toán trưởng SADECO bị khởi tố để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Chiều 17/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can với khởi tố Trần Công Thiện (nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận), Huỳnh Phước Long (nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty SADECO) và Đỗ Công Hiệp (nguyên kế toán trưởng SADECO) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Khởi tố 3 bị can liên quan đến Tề Chí Dũng Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận

Cả 3 bị can bị khởi tố vì liên quan đến bị can Tề Trí Dũng (Tổng giám đốc công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (công ty Tân Thuận – gọi tắt là IPC), đơn vị 100% vốn Nhà nước do Thành uỷ TP.HCM quản lý) và Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên tổng giám đốc Công ty SADECO) trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Trong ngày, các tổ công tác Công an TPHCM đã khám xét đối với 2 bị can Long và Hiệp. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều hồ sơ giấy tờ có liên quan vụ việc.

Trước đó, khoảng tháng 5/2019, Công an TPHCM quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng về hành vi “tham ô tài sản” và “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định có những dấu hiệu sai phạm, gây thiệt hại về kinh tế cho Nhà nước xảy ra tại công ty Tân Thuận. Ông Tề Trí Dũng, người đại diện pháp luật, cùng 1 số lãnh đạo khác của công ty này, phải chịu trách nhiệm về mặt chính quyền đối với những sai phạm đó.