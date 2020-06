Tin nóng ngày 17/6: Quốc hội chính thức cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê

1. Quốc hội chính thức cấm dịch vụ kinh doanh đòi nợ thuê: Với 90,27% tổng số đại biểu tán thành, chỉ có 2,69% tổng số đại biểu đồng ý cho kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Quốc hội thông qua quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê trong Luật Đầu tư (sửa đổi). Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. 2. Tạm đình chỉ 30 ngày bí thư huyện đoàn ở Thanh Hóa: Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Huyện đoàn Yên Định, kể từ ngày hôm nay 17/6. Lý do tạm đình chỉ công tác là để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Hà do vi phạm đạo đức, lối sống. 3. Hành khách Vietnam Airlines tử vong khi đi xe thang: Sáng 17/6, Vietnam Airlines xác nhận thông tin hành khách H.T.A.T trên chuyến bay VN1379 hành trình Huế - TP HCM ngày 15/6 hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào lúc 18 giờ cùng ngày, khi xuống bằng xe thang đã té ngã và chảy máu ở vùng đầu. Dù được cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi. 4. 18 tiếp viên quán karaoke cùng khách dùng ma túy: Sau nhiều ngày theo dõi, công an Phòng Cảnh sát ma tuý Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke, phát hiện 40 nam, nữ (gồm cả tiếp viên) đang quay cuồng trong điệu nhạc. Trong đó, 25 người dương tính với ma túy, có 18 tiếp viên của quán. Công an thu giữ nhiều vỏ bọc đựng ma túy cùng dụng cụ sử dụng vương vãi trên mặt bàn, nền nhà. 5. Tử hình 6 bị can trong vụ án nữ sinh giao gà: Hôm nay (17/6), TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà tại Điện Biên bị bắt cóc, cưỡng bức rồi sát hại. Tòa tuyên Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cùng tổng mức án tử hình về các tội Giết người, Hiếp dâm và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Phạm Văn Dũng lĩnh 10 năm tù, Cầm Văn Chương 9 năm tù, Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù. 6. Bắt giam thầy giáo sàm sỡ học sinh lớp 2: Công an huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) vừa khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Văn Châu (SN 1971; giáo viên Trường Tiểu học Minh Thuận 1, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng) vì hanh vi sàm sỡ, dâm ô 2 học sinh nữ lớp 2 tại nhà vệ sinh của trường. Ông Châu trước đó tự tự nhưng không thành. 7. Phúc XO bị tuyên án 12 năm tù: HĐXX phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án đối với bị cáo Trần Ngọc Phúc (tức Phúc XO, 38 tuổi, ngụ Huyện Hóc Môn, TPHCM) 12 năm tù - mức cao nhất VKS đề nghị trước đó; buộc nộp phạt 50 triệu đồng; tịch thu toàn bộ 600 triệu đồng thu nhập bất chính. 7 bị can lĩnh 7- 8 năm tù. Trần Ngọc Tài (em Phúc) lĩnh 4 năm tù; 3 nhân viên nhận 9 tháng đến 1 năm 6 tháng tù, 1 bị cáo bị phạt 9 tháng tù.>>> Mời độc giả xem thêm video: Bố đẻ đánh con trai nhập viện ở Thái Nguyên | VTC

