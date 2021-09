Thấy gì từ Hà Nội “test” COVID-19, tiêm chủng thần tốc?

Để hoàn thành mục tiêu lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho người dân, các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội và các đơn vị hỗ trợ đang triển khai thần tốc.



Tính đến hết ngày 12/9, Hà Nội đã tiêm được 573.829 mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19, tổng mũi tiêm cộng dồn đạt 4.480.426 mũi tiêm, đạt 84,11% người dân (trên 18 tuổi) tiêm mũi 1. Tuy nhiên, tiến độ xét nghiệm của Hà Nội hiện mới chỉ đạt 44% kế hoạch khi đến nay mới đây được 1,47 triệu mẫu gộp RT-PCR trên tổng số 3,31 triệu kế hoạch đặt ra và chỉ còn 3 ngày để hoàn thành 56% khối lượng công việc.

Việc Hà Nội đẩy mạnh “test” COVID-19, tiêm chủng thần tốc, dịch bệnh trong tầm kiểm soát đã đặt ra niềm hi vọng rất gần cuộc sống của nhân dân sẽ từng bước bình thường trở lại.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường và Phát triển cộng đồng cho biết, để phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, kinh nghiệm thế giới cho thấy, phải có vắc xin ngừa COVID-19 cộng với 5K, với Việt Nam nói chung và Hà Nội cần thêm ý thức của người dân.

“Giai đoạn vừa rồi, chúng ta gặp khó khăn về vắc xin ngừa COVID-19. Đến nay, do ngoại giao vắc xin của Chính phủ, Quốc hội… lượng vắc xin đổ về đã tương đối. Do đó, việc Hà Nội đẩy mạnh, thần tốc tiêm phủ vắc xin đến 100% người dân từ 18 tuổi trở lên là điều rất tốt để phòng chống hiệu quả dịch bệnh. Đến ngày 12/9, Hà Nội đã đạt 84,11% người dân (trên 18 tuổi) tiêm mũi 1, đây là con số rất khả quan, tiến tới hoàn thành mục tiêu đến ngày 15/9, tiêm phủ 100% các đối tượng này” - PGS.TS Bùi Thị An nêu ý kiến.

Theo PGS.TS Bùi Thị An, hiện Hà Nội đang nghiên cứu để mở rộng lại những vùng ít có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng để dần mở cửa trở lại phát triển kinh tế do đó việc tiêm phủ vắc xin và thần tốc xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng là rất quan trọng.

Ở góc độ y tế, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, việc Hà Nội đẩy mạnh tiêm chủng và đạt được kết quả khả qua như những ngày qua là rất tốt. Tuy nhiên, đấy là con số mới theo hộ khẩu và hiện vẫn còn nhiều người chưa có hộ khẩu sinh sống và làm việc tại đây nên cần chú ý tiêm đến các đối tượng này và các đối tượng dưới 18 tuổi.

“Những người tiêm 2 mũi sau 14 ngày có thể cho họ đi lại, làm việc và những người tiêm một mũi sau 14 ngày có thể cho họ làm việc với nhau trong cùng đơn vị, cơ quan. Việc thần tốc tiêm phủ rộng vắc xin như Hà Nội đang thực hiện còn có ý nghĩa quan trọng như tăng sức đề kháng của cộng đồng, miễn dịch cộng đồng được tăng lên” - PGS.TS Nguyễn Huy Nga nêu ý kiến.

Trước đó, nêu ý kiến về việc, Hà Nội tổ chức xét nghiệm tầm soát trên diện rộng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian vừa qua, Hà Nội liên tục phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, không rõ nguồn lây. Do đó, không có cách nào khác để ngăn chặn, phát hiện sớm nguồn lây nhiễm ngoài việc xét nghiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Hà Nội đang thực hiện “2 mũi giáp công” quan trọng trong phòng, chống dịch là đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin và "thần tốc" xét nghiệm tầm soát diện rộng.

"Để giảm thời gian giãn cách, phải phát hiện bằng được, tầm soát bằng được các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng để cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để. Từ đó, nới lỏng dần việc giãn cách, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Do đó, vấn đề xét nghiệm rất quan trọng" - Bộ trưởng Long nhấn mạnh.

Tại tọa đàm Kiểm soát dịch bệnh của VTV tối 12/9, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thành phố không thể cứ tiếp tục giãn cách kéo dài thêm nữa, mà cần những giải pháp mạnh, quyết liệt, thực chất và hiệu quả hơn. "Đó chính là vắc xin, xét nghiệm diện rộng để tầm soát và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng"- ông Phong nói.

