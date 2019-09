Thanh Hóa: Taxi mất lái lao xuống sông, người tử vong, người mất tích

Sáng ngày 2/9, lực lượng cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy chiếc taxi lao xuống sông tối ngày 1/9, đồng thời lực lượng cứu hộ cũng phát hiện nạn nhân nữ đã tử vong trong xe và đưa thi thể người này lên bờ.



Trước đó, vào khoảng 22h ngày 1/9, tại Cầu Vàng (xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra tai nạn khi một chiếc xe mất lái lao xuống sông.

Thời điểm trên, chiếc xe taxi biển kiểm soát 36A – 190.06 do tài xế Phùng Duy Năm (sinh năm 1992, ở khu 4, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) điều khiển chở 2 hành khách từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân về huyện Yên Định, đến km7+591, quốc lộ 47B, đoạn giáp ranh giữa huyện Thọ Xuân và Yên Định thì bất ngờ bị mất lái lao thẳng xuống sông Cầu Chày.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Khi xảy ra vụ tai nạn, trên xe ngoài tài xế Phùng Duy Năm còn có hai hành khách là bà Nguyễn Thị Huân (sinh năm 1964, ở xã Định Tiến, huyện Yên Định) và anh Lê Anh Việt (SN 1986). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh Lê Anh Việt đã thoát được ra ngoài và lên bờ. Trong khi đó, tài xế Phùng Duy Năm dù thoát khỏi xe nhưng bị nước lũ cuốn trôi . Bà Nguyễn Thị Huân bị mắc kẹt trong xe và mất tích dưới sông.

Ngay trong đêm khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã huy động 25 CBCS cùng phương tiện cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp Công an huyện Thọ Xuân và lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu người và phương tiện gặp nạn.

Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện Thọ Xuân có mưa to nên mực nước sông Cầu Chày dâng cao và chảy siết khiến công tác tìm kiếm người, phương tiện mất tích gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Thi thể nữ hành khách được đưa lên bờ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Anh Lê Anh Việt cho biết, vào tối ngày 1/9, anh và bà Huân có thuê 1 chiếc taxi do tài xế Phùng Duy Năm điều khiển chở từ sân bay Sao Vàng, thị trấn Thọ xuân về huyện Yên Định. Khi đến khúc cua đoạn qua Cầu Vàng, xã Xuân Minh thì bất ngờ xe bị mất lái lao thẳng xuống sông Cầu Chày. Do nước ngập vào xe nên chỉ có anh và tài xế taxi mở được cửa thoát ra ngoài, tuy nhiên do tài xế taxi không biết bơi nên đã bị mất tích.

Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm tài xế xe taxi bị mất tích.