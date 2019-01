Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi trong xe ô tô lao xuống sông

Liên quan đến vụ ô tô lao thẳng xuống sông Hoài khiến 3 người trong một gia đình tử vong, lúc 9h45 thi thể cuối cùng là bé trai 6 tuổi đã được tìm thấy. Thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu Chu Thế Phúc Hưng (6 tuổi) - nạn nhân cuối cùng trong vụ xe ô tô 4 chỗ lao xuống sông Hoài. Cơ quan chức năng Quảng Nam cũng đã trục vớt thành công và đưa phương tiện là xe ô tô 4 chỗ BS 43A-330.45, lên bờ. Theo một cán bộ cứu hộ tại hiện trường cho hay, trước đó, lực lượng chức năng đã lặn vào bên trong ô tô, thì phát hiện thi thể anh Chu Tùng Giang ôm chặt con trai, ngay sau đó cơ quan chức năng đã đưa thi thể anh Giang lên bờ trước. Tuy nhiên, khi lặn xuống lần tiếp theo để đưa thi thể cháu Hưng lên thì không thấy cháu ở vị trí cũ nữa. Do chiếc ô tô bị chìm ở độ sâu khoảng 5 m dưới lòng sông nên công tác tìm kiếm thi thể cháu Hưng gặp nhiều khó khăn. Khi trục vớt chiếc ô tô dưới lòng sông lên để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thi thể cháu Hưng nằm bên trong ô tô. Hiện con gái vợ chồng anh Chu Tùng Giang, là cháu Chu Ngân Linh - người may mắn sống sót, vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn. Trong sáng 25/1, rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung quanh khu vực sông Hoài để theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Theo quan sát, vị trí chiếc ô tô của các nạn nhân bị chìm gần giữa sông Hoài, cách vị trí bờ trước khi xe lao xuống sông khoảng 40 m. Như đã thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 25/1, xe ô tô 4 chỗ BS 43A-330.45, do anh Chu Tùng Giang (42 tuổi, ở Q.Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển, chở theo vợ là chị Đào Thị Hiền (42 tuổi) và con gái là Chu Ngân Linh (14 tuổi) cùng con trai là Chu Thế Phúc Hưng (6 tuổi), chạy men theo bờ kè P.Cẩm Nam (TP.Hội An). Khi đến ngã 3 (đoạn thuộc khối phố Xuyên Trung, P.Cẩm Nam) thì chiếc ô tô bất ngờ lao thẳng xuống sông Hoài. Vị trí xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ ô tô lao thẳng xuống sông Hoài khiến 3 người trong một gia đình tử vong, lúc 9h45 thi thể cuối cùng là bé trai 6 tuổi đã được tìm thấy. Thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu Chu Thế Phúc Hưng (6 tuổi) - nạn nhân cuối cùng trong vụ xe ô tô 4 chỗ lao xuống sông Hoài. Cơ quan chức năng Quảng Nam cũng đã trục vớt thành công và đưa phương tiện là xe ô tô 4 chỗ BS 43A-330.45, lên bờ. Theo một cán bộ cứu hộ tại hiện trường cho hay, trước đó, lực lượng chức năng đã lặn vào bên trong ô tô, thì phát hiện thi thể anh Chu Tùng Giang ôm chặt con trai, ngay sau đó cơ quan chức năng đã đưa thi thể anh Giang lên bờ trước. Tuy nhiên, khi lặn xuống lần tiếp theo để đưa thi thể cháu Hưng lên thì không thấy cháu ở vị trí cũ nữa. Do chiếc ô tô bị chìm ở độ sâu khoảng 5 m dưới lòng sông nên công tác tìm kiếm thi thể cháu Hưng gặp nhiều khó khăn. Khi trục vớt chiếc ô tô dưới lòng sông lên để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thi thể cháu Hưng nằm bên trong ô tô. Hiện con gái vợ chồng anh Chu Tùng Giang, là cháu Chu Ngân Linh - người may mắn sống sót, vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn. Trong sáng 25/1, rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung quanh khu vực sông Hoài để theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Theo quan sát, vị trí chiếc ô tô của các nạn nhân bị chìm gần giữa sông Hoài, cách vị trí bờ trước khi xe lao xuống sông khoảng 40 m. Như đã thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 25/1, xe ô tô 4 chỗ BS 43A-330.45, do anh Chu Tùng Giang (42 tuổi, ở Q.Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển, chở theo vợ là chị Đào Thị Hiền (42 tuổi) và con gái là Chu Ngân Linh (14 tuổi) cùng con trai là Chu Thế Phúc Hưng (6 tuổi), chạy men theo bờ kè P.Cẩm Nam (TP.Hội An). Khi đến ngã 3 (đoạn thuộc khối phố Xuyên Trung, P.Cẩm Nam) thì chiếc ô tô bất ngờ lao thẳng xuống sông Hoài . Vị trí xảy ra sự việc.