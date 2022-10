Tháng 10, phát hiện 59 vụ, 110 đối tượng phạm tội tham nhũng

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tình hình, kết quả công tác công an tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 11/2022.



Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an tháng 10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong tháng, lực lượng Công an đã chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm rõ các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên tiếp triệt phá nhiều đường dây tội phạm về hình sự, ma túy, môi trường, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án…

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể, đã điều tra, khám phá, đấu tranh làm rõ 3.181 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 84,96%), bắt 5.867 đối tượng; triệt phá 44 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 362 vụ, 1.716 đối tượng cờ bạc. Phát hiện 2.244 vụ, 3.457 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 104 kg heroin, 303 kg và 229.047 viên ma túy tổng hợp, 31,26 kg cần sa. Đã phát hiện, xử lý 67 vụ, 65 cá nhân, 06 tổ chức phạm tội về môi trường…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đẩy mạnh đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trái phép, tăng cường phòng, chống tội phạm trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu.

Trong tháng, phát hiện 59 vụ, 110 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 567 vụ, 605 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; điều tra xử lý 73 vụ buôn lậu, 113 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, 07 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, 11 vụ trốn thuế...

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn, ma túy và quá tải trọng; trong tháng đã xử lý hớn 250.000 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ hơn 61.000 phương tiện, phạt tiền hơn 452 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động rà soát và hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác, chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao năm 2022; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ giao Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách quốc tế; chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và Công an cơ sở tăng cường các mặt công tác, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm; chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và Công an cơ sở tăng cường công tác tuần tra, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo kiểm tra 100% các cơ sở, kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Phát huy vai trò thường trực của Tổ Công tác Đề án 06/CP, tập trung tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 59 về định danh và xác thực điện tử, trọng tâm là cung cấp mã định danh cho tổ chức, cá nhân và tích hợp các tiện ích tối ưu hóa ứng dụng VneID. Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an và tích cực phối hợp với các bộ, ngành địa phương cung cấp các dịch vụ công liên thông phục vụ đời sống của người dân...

