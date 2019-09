Thảm sát gia đình ở Hà Nội: Nghi phạm đối mặt mức án nào?

Thông tin mới nhất vụ thảm sát gia đình ở Hà Nội khi Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) vác dao chém em trai, em dâu và một số người khác, hiện 4 người đã tử vong.

Trong đó hai người tử vong tại hiện trường là ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1968, em ruột ông Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (sinh năm 1988), hai nạn nhân tử vong khi đi cấp cứu là bà Doãn Thị Việt (sinh năm 1970) – vợ ông Hải và bé gái 14 tháng tuổi tên Nguyễn Huyền My.

Hiện chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi) đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Công an huyện Đan Phượng sau đó đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đông để điều tra. Đồng thời, phong toả hiện trường để điều tra. Lãnh đạo xã Hồng Hà, cơ quan chức năng bước đầu xác định do tranh chấp về kinh tế và đất đai nên Nguyễn Văn Đông đã cầm dao bầu truy sát cả nhà em trai.

Nghi phạm Nguyễn Văn Đông.

Đáng chú ý, một đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy, Đông điên cuồng chém những người thân ngay giữa đường làng trong sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả cháu bé mới 14 tháng tuổi khiến dư luận phẫn nộ. Với hành vi mất nhân tính như trên, Nguyễn Văn Đông sẽ chịu mức án nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho rằng, hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Văn Đông là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt đi tính mạng của em trai và những thành viên trong gia đình em trai.

Nghi phạm là anh trai đáng lẽ ra phải làm gương cho các em, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống nhưng chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, rất có thể liên quan đến tranh chấp đất đai nên bực tức, sử dụng hung khí con dao xông sang nhà em trai truy sát. Hậu quả đã có 4 người tử vong, trong đó có 1 cháu nhỏ và 1 người bị thương hiện đang được cấp cứu.

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm thấy chỉ vì mâu thuẫn gia đình, sử dụng hung khí nguy hiểm tước đoạt đi tính mạng của nhiều người, trong đó đó có 1 cháu bé đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 BLHS.

Trong quá trình điều tra, nếu có căn cứ xác định nghi phạm đã từng bị bệnh tâm thần hoặc có dấu hiệu bất ổn về tâm lý mà cơ quan điều tra có nghi ngờ về năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải trưng cầu giám định tâm thần chi bị can để xác định năng lực trách nhiệm hình sự.

Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn sẽ quyết định năng lực chịu trách nhiệm hình sự của bị can. Kết luận giám định sẽ xảy ra 2 trường hợp:

Thứ nhất, nếu bị can bị bệnh tâm thần hạn chế nhận thức và năng lực điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người. Tuy nhiên hành vi phạm tội của bị can sẽ được giảm nhẹ một phần hình phạt do bị bệnh tâm thần hạn chế nhận thức điều khiển hành vi.

Thứ hai, nếu bị can bị bệnh tâm thần mất khả năng nhận thức và năng lực điều khiển hành vi thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi đã được Viện kiểm sát ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ vụ án.

Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây hoang mang, bất bình trong dư luận cả nước nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nếu nghi phạm tội có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, với hành vi giết nhiều người rất dã man tàn bạo, bất chấp đạo lý làm người thì đối tượng phải đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình.