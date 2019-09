Thảm sát gia đình ở Hà Nội: 4 người thiệt mạng

Cũng liên quan tới vụ việc trên, vị lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, cháu bé Nguyễn Huyền M. (SN 2018, nạn nhân trong vụ thảm sát gia đình ở Hà Nội) cũng không qua khỏi do thương tích nặng. Trước đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết cháu M. được bác sỹ mổ cấp cứu, tuy nhiên tiên lượng dè dặt vì tình trạng nặng.

Theo đó, danh tính tổng 4 người bị Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) sát hại là: Nguyễn Văn Hải (47 tuổi), con gái của ông Hải tên Nguyễn Thị Bắc (SN 1989) tử vong tại chỗ. Bà Doãn Thị Việt SN 1971 (vợ ông Hải) và cháu ông Hải là Nguyễn Huyền M. tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội giết người.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công an Hà Nội, trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã xuống huyện Đan Phượng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ án thảm sát ở Đan Phượng .

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã có mặt bắt giữ đối tượng Đông, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Vụ án anh giết cả nhà em ruột này được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang và phẫn nộ trong dư luận.

Nguyên nhân thảm án tại Đan Phượng, Hà Nội