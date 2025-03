Vì sao đưa đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp gặp khó?

Mới đây, tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải quyết nguồn đất đá thải mỏ phục vụ các dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương, tích cực vào cuộc, tháo gỡ khó khăn cho TKV, Tổng công ty Đông Bắc để khai thác, tiêu thụ nguồn đất đá thải mỏ, cũng như các đơn vị có nhu cầu sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, đồng thời đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp ngày càng lớn...

Việc sử dụng đất, đá thải mỏ vẫn gặp nhiều vướng mắc.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, do phải tuân thủ các quy định của Luật khoáng sản 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan nên việc triển khai thực hiện của TKV còn chậm (hiện không có Phương án nào của TKV được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt còn thời hạn thu hồi). Mặt khác, còn nhiều chủ đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quyết tâm, thiếu chủ động, chậm thực hiện các giải pháp, phương án để đảm bảo nguồn vật liệu san lấp cho chính dự án, công trình đơn vị mình.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, việc xác định nhu cầu sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp cho các dự án của các địa phương, chủ đầu tư theo quy hoạch còn chưa sát với nhu cầu thực tế cần sử dụng trong năm 2025, dẫn đến tình trạng một số Phương án thu hồi đất đá thải mỏ của ngành than đã được Bộ Tài nguyên và Môi trương phê duyệt triển khai chưa hiệu quả, chưa đạt công suất đã nêu trong Phương án.

"Một số chủ đầu tư đã làm việc với ngành than để đăng ký khối lượng, tuy nhiên do chưa khảo sát kỹ chất lượng vật liệu san lấp, chưa phối hợp chặt chẽ với ngành than dẫn đến nhu cầu về trữ lượng, giá thành, cung đường vận chuyển vật liệu san lấp thay đổi khi xem xét, phê duyệt Phương án, kéo dài thời gian trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án", ông Nghiêm Xuân Cường kết luận.

Được biết, đầu năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã công bố 14 khu vực khai thác đất, đá làm vật liệu san lấp mặt bằng với tổng trữ lượng hàng chục triệu m3.